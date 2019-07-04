Июльскую картошку собирают в октябре

- Люди еще только копают молодою картошку, а я уже сажаю новую. Свеженькую картошку буду собирать в октябре, - рассказывает Дмитрий Хомик, 47 лет, из села Звенигород Бучачского района Львовской области. - К осени становится холоднее, и молодая картошка не печется в земле, как сейчас. Влаги тогда немало, поэтому закладывается лучше семенной картофель.

Выращивает картошку ранних сортов. У нее есть красные овальные Аленка и Ред Скарлет, которые созревают за 60 дней. Свой цвет сохраняют даже после варки, лучше всего подходят для запекания. Средняя масса картофелин 80 г, на кусте их примерно 15 штук. Ред Скарлет дает с сотки 190 кг картофеля. Плоды сорта Импала не вянут и долго сохраняются. Сорт Мадлен на кусте дает не менее 15 картофелин среднего размера. Она желтая, овальная и с мелкими глазками. Поэтому легко чистить, хорошо разваривается.

- Любимая картошка Ариэль. Ее всегда сажаю скраю, потому что поспевает за 50 дней. Картошка белая, кругловатая. Шкурочка тонкая, а мякоть рыхлая. Поэтому куда ни брось, в суп или в пюре, вкусная. Такие же сроки созревания и у картошки Уладар. Ценится за неприхотливость к почве, потому что хорошо растет почти на всех типах. Клубни округло-овальной формы со светло-желтой мякотью. Плохо развариваются, зато долго хранятся. Поэтому надо отдельно класть и брать только на супы. А в пюре сколько ни вари будут держаться вместе и не получится сыпучим.

Перед посадкой картофеля, в июле разбрасывает навоз, мотофрезой разбивает почву. Ряды делает на расстоянии 80 см, чтобы было удобно несколько раз окучивать. Вбрасывает в них картофель и ногами притоптывает. Нагребает землю на ряды, когда на поверхности появятся три-четыре листочка.

- Делаю так четыре раза. От постоянного разрыхления в землю поступает кислород. Куст шире разрастается, и формируется много завязи. Будет больше картошки, и ей не надо много воды, потому что постоянно спрятана в земле.

В конце октября собираю урожай. Лучше хранится и содержит больше крахмала.