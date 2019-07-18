Испанских слизней выгоняют сладкой водой

- Слизни выросли больше ладони. Они у нас бывают ежегодно, но не так массово. Удивляемся с соседями - почему такое оживление. Здесь и дождей не было, - рассказывает Анна Заиченко, 48 лет, из поселка Саврань Одесской области. - Жрут все подряд. Помидоры, огурцы. А картошку - еще больше, чем жуки. Выпускаю туда уток, которые едят улиток. Надо не забыть поставить рядом миску с водой. Слизни мясистые и из-за своей слизи могут застревать в пищеводе птицы.

Женщина закапывает в землю железные миски и наливает сладкой воды или пива. Так не перевернутся от наплыва вредителей. Туда сползаются улитки и можно их выловить.

- Количество испанских слизней увеличилось из-за потепления в Украине. Для их размножения необходимы повышенная влажность и высокая температура воздуха. Яйца откладывают осенью, пряча их в трещины или влажные укрытия. Новое поколение появляется в мае, - рассказывает агроном 61-летний Валентин Хорош из города Мена Черниговской области. - Днем слизни прячутся в верхнем слое почвы, иногда даже на глубине до метра, где подъедают корни. С наступлением темноты вылезают на поверхность в поисках пищи.

Этих вредителей будет меньше там, где нет скоплений влажной древесины и мусора. Поэтому стоит убрать участок.

- Часто люди посыпают улиток и почву солью. Однако это скорее вредит земле. Поэтому через некоторое время придется снимать поврежденный слой и завозить новый. Лучше брать перчатки, пинцет и собирать слизней вручную, чем применять соль. Перчатки нужны, потому что вредители могут переносить инфекцию.

Используют срезанную крапиву для обкладывания грядок. Также есть растения, отпугивающие слизней - настурция, чеснок, лаванда, розмарин, шалфей. Их высаживают в междурядьях.

Существуют и средства электрического контроля слизней - самоклеящиеся ленты, ободки из меди. От прикосновения к этому металлу моллюски получают электрический шок.

- Не оставляйте растительные остатки на огороде. В них слизни откладывают яйца. Останавливает вредителя посыпанная на почве зола или толченая скорлупа яиц.