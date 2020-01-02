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понедельник, 06 января 2020 07:46

Декоративные перцы опыляют ватной палочкой

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49-летняя Людмила Бедринец из Херсона выращивает в квартире декоративные перцы. По вкусу похожи на острые чили.

- Муж ест первые блюда только с острым перцем, - говорит Людмила Бедринец. - Для него посадила декоративные сорта Феникс и Аладдин. Особенно радует глаз во время плодоношения последний. Дает перцы разного цвета.

На дно горшка закладывает дренаж из пенопласта. Субстрат готовит рыхлый, легкий. Пятая его часть - крупнозернистый песок.

- Перцы тяжело переносят пересадку, поэтому вместо обычных горшков беру торфоперегнойные, - продолжает. - Когда пустится в рост, прямо с горшком помещаю в чуть больше обычного.

Семена углубляет на 0,5 см. Горшки накрывает прозрачной пленкой. Ставит в темное место с температурой воздуха + 24 ... 26 ° C.

- Всходы появляются через три недели. Тогда пленку снимаю и переношу на свет, но не под прямые солнечные лучи. Чтобы температура была не менее 18 и не выше 28 градусов.

Один-два раза в неделю опрыскивают отстоянной или прокипяченной водой. Поливает под корень понемногу. Помещение проветривает.

- Когда на стебле появляются пять полноценных листочков, верхушки прищипываю, - добавляет Людмила Бедринец. - Верхний слой земли периодически разрыхляю. Слежу, чтобы корневая шейка оставалась открытой. Так лучше будет расти.

Как только сеянцы пускаются в рост, удобряет их. Использует комплексные минеральные удобрения. После начала цветения три раза в месяц дает калийные и фосфорные.

Декоративный перец цветет с мая до августа. Цветки белые или белые с фиолетовой каймой.

- Когда цветки наполовину распускаются, помогаю им опыляться, - говорит Людмила Бедринец. - Тыкаю по тычинкам ватной палочкой или мягкой кисточкой и переношу пыльцу с одного цветка на другие.

В августе завязываются плоды. Неспелые имеют зеленый, фиолетовый и желтый цвет. Созревая краснеют.

- На каждом кустике декоративного перца завязывается 30-50 плодов. В высоту растения достигают 50-65 сантиметров. Листья густые, сочно-зеленые.

Пересаживает весной. Старые побеги обрезают до половины.

Сорт Пурпурный колокол дает фиолетовые плоды

- Четверть огорода ежегодно засаживаю сладким перцем. Один из любимых сортов - Пурпурный колокол, - говорит 47-летняя Надежда Сологуб из Запорожья. - Плоды имеет мясистые и ароматные. Недозрелые - насыщенного темно-фиолетового цвета. Зрелые - темно-бордовые.

Плоды у Пурпурного колокола весят 100-170 г, длиной 10-15 см. Толщина стенок - 5-8 мм.

- Выращивать можно в теплице и на грядках. Но сначала следует прорастить под стеклом в контейнере. Пересадок Пурпурный колокол не любит, поэтому закладывать семена лучше в отдельные емкости.

Всходит через две-три недели после посева. В открытый грунт сажают в конце мая, когда земля прогреется. Место выбирают солнечное. Сорт устойчив к перепадам температуры и легкий в уходе. Следует регулярно пропалывать, поливать и рыхлить землю.

- Ни разу не болел. Чтобы дал хороший урожай, в период активного роста подкармливаю жидким удобрением. Созревает через 90-110 дней после появления всходов. Плоды завязываются даже при неблагоприятных погодных условиях.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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06
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