Аккумуляторный опрыскиватель заряжают от электросети

— В садовых и огородных работах без опрыскивателя не обойтись. Им можно обработать растение от болезней, травить вредителей, — рассказывает Игорь Скорик, 44 года, менеджер по продаже садовых инструментов. — Выбирая этот прибор, нужно ориентироваться на площадь, которую нужно обработать.

Начать можно с помпового, где помещается от 3 до 12 л. Распыление регулируется кнопкой или рычагом на ручке. В некоторых моделях кнопка фиксируется, что позволяет распылять препараты в течение длительного времени.

- Вся работа построена на принципе предварительной закачки воздуха, что создает давление в резервуаре и выталкивает жидкость наружу.

Обработку участков площадью до 50 соток лучше проводить ранцевым садовым опрыскивателем, который вмещает до 20 л. Главным отличием этого вида является способ нагнетания давления. Не в емкости с жидкостью, а в камере насоса. Благодаря этой конструктивной особенности повышается безопасность эксплуатации установки, так как при возможном разрыве камеры от повышенного давления ядохимикаты не попадут на человека.

— Не забывайте интересоваться запчастями для опрыскивателя, который наметили купить. Часто бывает, что модель стоит недорого, а запчастей к ней или нет совсем, или же затраты на них больше, чем на само оборудование.

Аккумуляторный опрыскиватель — дороже, заряжается от электросети. Модели электрических опрыскивателей отличаются не только объемом бака и эргономичностью его формы, а и продолжительностью работы без подзарядки.

— Фермеры сейчас выбирают и моторизованные опрыскиватели, которые переносят за спиной или перевозят. Работают от бензиновых двигателей, мощность которых варьируется от 2 до 5 лошадиных сил. Чем мощнее двигатель, тем дальше и выше выбрасывается струя раствора.