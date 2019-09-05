В сети опубликовали фоторобот педофила-насильника

На днях в поселке Червоный Шлях, под Полтавой, неизвестный мужчина напал на 11-летнюю девочку. Ее удалось спасти, а по свидетельству пострадавшей составили фоторобот.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ ЧП в Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в сети.

Нападение на 11-летнюю девушку произошло 3 сентября, в районе пешеходной дорожки на Красный Путь. Попытался изнасиловать, однако девочка смогла вырваться и убежать.

Возраст мужчины около 25-30 лет. Худощавый, ростом около 175 см. Волосы короткие и темные. Над правой бровью и на левой щеке царапина. На правом предплечье имеет татуировку.

В момент нападения на мужчине были черные шорты с белыми полосками сбоку и черную футболку с надписью английскими буквами.

Полиция все еще ищет нападающего, поэтому просит сообщить в 102 в случае встречи с похожим человеком.

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О 23-летнем насильнике первоклассницы в селе Светлогорском Полтавской области ходят жуткие слухи. Мужчина воспользовался тем, что ребенок его хорошо знал. Заманил первоклассницу в кустарники, где вечером редко ходят люди, и поиздевался. Родители девочки сразу обратились в полицию.