Насиловал животных: рассказали ужасные подробности о полтавского педофила

23-летний педофил лечился в заведении для душевнобольных. Фото: Status Quo

О 23-летнего насильнике первоклассницы в селе Светлогорском Полтавской области ходят жуткие слухи.

Мужчина воспользовался тем, что ребенок его хорошо знал. Заманил первоклассницу в кустарники, где вечером редко ходят люди, и поиздевался. Родители девочки сразу обратились в полицию. Через некоторое время насильника задержали, говорят в сюжете "Чрезвычайных новостей" на ICTV.

В селе говорят, якобы мужчина насиловал собак и коз. Впоследствии лечился в заведении для душевнобольных.

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Сейчас он под стражей, однако дальнейшая судьба педофила зависит от результатов экспертиз, которые и покажут - в здравом уме он или нет.

27 августа в селе Светлогорское Кобеляцкого района Полтавской области 23-летний мужчина изнасиловал 6-летнего ребенка. Мужчина весь вечер провел у своей знакомой, матери пострадавшей девочки. До ночи выпивали.