Нетрезвый мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь знакомой

Изнасиловал 6-летнюю. Фото: beewoman.ru

27 августа в селе Светлогорское Кобеляцкого района на Полтавщине 23-летний мужчина изнасиловал 6-летнего ребенка.

Об этом сообщило информационное агентство УНИАН.

Мужчина весь вечер провел у своей знакомой, матери пострадавшей девочки. До ночи выпивали.

По его словам, уже планировал идти, но ребенок попросил его провести. По дороге мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку. Она находится в Кобеляцкой ЦРБ.

Сейчас насильник - в СИЗО. Против него завели уголовное производство за изнасилование. Его посадят на срок от 8 до 15 лет.

Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности и находился на условном сроке наказания.

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38-летний житель Тернополя третью неделю находится в следственном изоляторе Львовской исправительной колонии №19 по подозрению в изнасиловании своей 4-летней дочери.