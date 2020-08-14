Спокойствие и релакс: показали 15 идей оригинальных террас у дома

Фото: idei-dekoru.com

Большим преимуществом собственного дома является возможность комфортно отдыхать возле дома. Для этого устраивают террасы - площадка, приподнятое над землей. Чтобы они не стали скучными и стандартного, можно добавить фантазию.

Те бывают полностью открытыми, полузакрытыми и закрытыми. Но не стоит путать террасу с верандой. Закрытая терраса - это сооружение с крышей, иногда огороженная одной или двумя стенами дома, но не застеклена.

С козырьком поможет вам укрыться в тени от открытых солнечных лучей палящего солнца или дождя.

Больше вариантов оформления террасы в галерее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Садовая мебель на дачу: как приятный отдых сделать удобным

Для отдыха на даче удобны лежаки, качели и гамаки. Все они предназначены для расслабления и наполнения силой. Их можно сделать самому.