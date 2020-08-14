Спокойствие и релакс: показали 15 идей оригинальных террас у дома

Большим преимуществом собственного дома является возможность комфортно отдыхать возле дома. Для этого устраивают террасы - площадка, приподнятое над землей. Чтобы они не стали скучными и стандартного, можно добавить фантазию.
Те бывают полностью открытыми, полузакрытыми и закрытыми. Но не стоит путать террасу с верандой. Закрытая терраса - это сооружение с крышей, иногда огороженная одной или двумя стенами дома, но не застеклена.
С козырьком поможет вам укрыться в тени от открытых солнечных лучей палящего солнца или дождя.
Больше вариантов оформления террасы в галерее.
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Для отдыха на даче удобны лежаки, качели и гамаки. Все они предназначены для расслабления и наполнения силой.
Их можно сделать самому.
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