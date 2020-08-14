 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 369
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 1854
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 1233
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 486
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1296
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 846
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2340
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1449
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18855
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Фото
Все фото
15
17
12
11
13
Спокойствие и релакс: показали 15 идей оригинальных террас у дома
Спокойствие и релакс: показали 15 идей оригинальных террас у дома
Стильный туалет: показали оригинальные варианты дизайна
Стильный туалет: показали оригинальные варианты дизайна
Полмиллиона за замок: на продажу выставили жилье мечты
Полмиллиона за замок: на продажу выставили жилье мечты
Оазис на балконе: показали жилье до и после преобразования
Оазис на балконе: показали жилье до и после преобразования
Спальня по-японски: как преобразить интерьер до неузнаваемости
Спальня по-японски: как преобразить интерьер до неузнаваемости
Видео
Все видео
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1548
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 846
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1728
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 747
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2340
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 августа 2020
Просмотров: 441
Бджола з Києва
Із Романом ідемо вузькою стежкою попід зарості бур'яну. Манівцями добираємося до офіса в Києві. Він попереду, активно жестикулює. Раптом скрикує і ...
пятница, 14 августа 2020 15:50

Спокойствие и релакс: показали 15 идей оригинальных террас у дома
15

  Комментировать

Отдых на даче: как самому сделать террасу
Фото: idei-dekoru.com
Отдых на даче: как самому сделать террасу
Отдых на даче: как самому сделать террасу
Отдых на даче: как самому сделать террасу
Отдых на даче: как самому сделать террасу

Большим преимуществом собственного дома является возможность комфортно отдыхать возле дома. Для этого устраивают террасы - площадка, приподнятое над землей. Чтобы они не стали скучными и стандартного, можно добавить фантазию.

Те бывают полностью открытыми, полузакрытыми и закрытыми. Но не стоит путать террасу с верандой. Закрытая терраса - это сооружение с крышей, иногда огороженная одной или двумя стенами дома, но не застеклена.

С козырьком поможет вам укрыться в тени от открытых солнечных лучей палящего солнца или дождя.

Больше вариантов оформления террасы в галерее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Садовая мебель на дачу: как приятный отдых сделать удобным

Для отдыха на даче удобны лежаки, качели и гамаки. Все они предназначены для расслабления и наполнения силой.

Их можно сделать самому.

idei-dekoru.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спокойствие и релакс: показали 15 идей оригинальных террас у дома». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
августа

В Польше началась политическая забастовка

Россия вмешалась в военный конфликт

Кличко вызвал на бой Маскаева

Польша и Литва заключили союз

Против толпы использовали снайперов, бульдозеры и бронетехнику

Украинский "царь небес" завоевал первое золото на чемпионате мира

"Ради приличия не вешайте меня слишком высоко" - дочь отравила отца из-за любовника

Самое читаемое
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
11
 Просмотров: 24040
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
5
 Просмотров: 10557
Гибель отца с сыновьями по пути из моря: появились новые подробности аварии
Гибель отца с сыновьями по пути из моря: появились новые подробности аварии
3
 Просмотров: 8892
В Беларуси приземлился спецборт ВКС России
В Беларуси приземлился спецборт ВКС России
2
 Просмотров: 7209
&quot;Встреть сепара&quot; - облили зеленкой и отдали СБУ крымского приспособленца
"Встреть сепара" - облили зеленкой и отдали СБУ крымского приспособленца Просмотров: 7074
Дом
Стильный туалет: показали оригинальные варианты дизайна
Стильный туалет: показали оригинальные варианты дизайна
17
 Просмотров: 1080
Где выбрать современную и качественную мебель украинских производителей
Где выбрать современную и качественную мебель украинских производителей Просмотров: 1720
Полмиллиона за замок: на продажу выставили жилье мечты
Полмиллиона за замок: на продажу выставили жилье мечты
12
 Просмотров: 1665
Оазис на балконе: показали жилье до и после преобразования
Оазис на балконе: показали жилье до и после преобразования
11
 Просмотров: 1485
Спальня по-японски: как преобразить интерьер до неузнаваемости
Спальня по-японски: как преобразить интерьер до неузнаваемости
13
 Просмотров: 927
Больше всего комментируют
3
"Стыдно его носить" - народный артист РФ и Украины отказался от ордена Лукашенко
3
Протесты в Беларуси: более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране
3
Зеленский просит парламент собраться ради минималки
2
"Всю эту ОПЗЖшную х*ету упаковать вместе с медиабл*дями" - Скрыпин говорит о законе о коллаборационистах
1
Андрей Пальчевский переехал в однокомнатную квартиру
Голосов: 1168
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua