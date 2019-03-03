В центре Полтавы танцами собирали деньги на благотворительность

Фото: Светлана БОНДАРЕВА

Вчера в центре Полтавы возле театра Гоголя состоялся благотворительный мини-концерт. Собирали деньги для 25-летнего Владислава Тарана из села Терешки Полтавского района. Парень за последний год перенес 4 операции на ноге и потерял ее полностью.

На площади перед театром выступали "Танцевальная семья spiret" и школа уличного танца "БРО" из Полтавы. Собралось около сотни человек. Мероприятие длилось до получаса. За это время удалось собрать 3650 грн. Также неизвестный человек в ящик бросил конверт с $1 тыс.

Врачи полтора года назад диагностировали у Владислава Тарана облитерирующий эндартериит (воспаление артерий конечностей, которое приводит к некрозу). Говорят, что заболевание аутоиммунное. Болезнь продолжает прогрессировать и Владислав может потерять здоровые конечности. Причины заболевания в Украине установить не могут. Для этого надо попасть в клиники за рубежом.

Последнюю операцию парень перенес полторы недели назад - ампутировали полностью левую ногу.

На прошлой неделе неравнодушные односельчане собрали в ящик более 8 тыс. грн. Эти деньги пошли на затраты в больнице после операции. Чтобы понять причины возникновения болезни и не допустить ее прогресса, парень планирует поехать в клинику в Германию, где врачи могут помочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полтавец четвертый раз ложится под нож - нужна помощь

"Мы были у врача в областной больнице, тот сказал, что здесь лечения нету. Поэтому собираем средства на лечение за рубежом. 3 тыс. евро стоит обследование, а 10 тысяч - лечение. Плюс дорога. Вот и получается 15 тысяч евро. Влад уже общался с клиникой и присылал им диагноз свой ", - рассказала Елена Подгрушная.

Активисты обращались в различные благотворительние фонды, однако большинство проигнорировало, а некоторые дали ответ, что в день имеют по 20 подобных обращений и все не могут удовлетворить.

Карточка Приватбанка: 5168757356995557 (Таран Владислав Александрович)

4 операции на левой ноге перенес за последний год Владислав Таран, который живет в селе Терешки Полтавского района. Врачи не могут поставить точный диагноз. Говорят, это аутоиммунное. Историю болезни и как изменилась его жизнь Владислав рассказал журналистам Gazeta.ua.