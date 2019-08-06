Умер профессор технического университета

помер Микола Нестеренко. Фото: Today.ua

5 августа в Полтаве в возрасте 62 года умер Николай Нестеренко - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой строительных машин и оборудования, отличник образования Украины.

Об этом сообщили на сайте Полтавского национального технического университета имени Юрия Кондратюка.

Николай Петрович родился в Новомиргороде Кировоградской области.

С 1974 по 1979 будущий доктор наук учился в Кировоградском институте сельскохозяйственного машиностроения по специальности "Строительные и дорожные машины и оборудование". С 2006 по 2008 годы в Полтавском национальном техническом университете имени Юрия Кондратюка получил диплом переподготовки по специальности "Оборудование нефтяных и газовых промыслов".

С апреля 1987 Николай Петрович работал в ПолтНТУ, где прошел путь от младшего научного сотрудника до профессора кафедры строительных машин и оборудования. В течение 1984 - 2006 гг. Являлся деканом электромеханического факультета, с 2006 по 2012 годы - деканом факультета нефти и газа, в 2014 году стал деканом строительного факультета.

В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Разработка и внедрение унифицированного ряда виброплощадок". В 2013-м - докторскую диссертацию по теме "Синтез вибрационных установок с пространственными колебаниями для формирования железобетонных изделий"

Николай Петрович был научным руководителем конструкторского бюро "Вибротехника", основное направление деятельности которого - проектирование и исследования вибрационного оборудования для производства сборного железобетона, что позволяло осуществлять техническое переоснащение цехов на заводах железобетонных изделий. По направлению деятельности КБ "Вибротехника" защищены две докторские и девять кандидатских диссертаций, результаты научных достижений постоянно апробировались на университетских, всеукраинских и международных конференциях.

Николай Нестеренко написал более 100 научных публикаций, его технические идеи защищены десятками авторских свидетельств и патентов.

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