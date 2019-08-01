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четверг, 01 августа 2019 22:44

У Валентина Белькевича оторвался тромб

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У Валентина Белькевича оторвался тромб
Белькевич был мастером последнего паса

1 августа 2014 года в Киеве умер один из известнейших белорусских футболистов Валентин Белькевич. На тот момент ему был 41 год, причина смерти — оторвавшийся тромб.

Карьеру Белькевич начинал в минском "Динамо", с которым четыре раза становился чемпионом Беларуси (1992−1995 годы) и дважды выиграл Кубок страны (1992, 1994 годы). В 1995 году стал лучшим футболистом страны.

В 1996 году он перебрался в киевское "Динамо" и в дальнейшем стал семикратным чемпионом Украины.


После расставания с киевским "Динамо" в июне 2008 года Белькевич подписал годичный контракт с азербайджанским клубом "Интер". Получив в январе 2009-го тренерскую лицензию "А", по взаимному согласию расторг контракт с "Интером" и завершил карьеру игрока.


- Валик не жаловался на самочувствие, а в ту ночь вообще ничего не болело, – вспоминает его вдова Алеся. – В 23.56 я вышла на балкон (четко запомнила время, потому что мне как раз позвонила приятельница). А буквально спустя мгновение услышала неестественный хрип. Когда вбежала в комнату - взгляд мужа был уже пустой. Скорая приехала быстро, пытались что-то предпринять часа два. Я вспомнила в тот момент "Отче наш", хотя не особо набожная.


Помимо футбола страстью Валика была рыбалка, но и она не спасла его от депрессии.

Вдова футболиста рассказывает, что последние месяцы стали тяжелыми для экс-капитана киевского "Динамо":

- У Валентина закончился тренерский контракт с молодежной командой "Динамо". Он очень тяжело это переживал. У него было такое же состояние, как когда-то во время игровой дисквалификации (в 1994 году. - Прим. авт.). Но если о том периоде его жизни я знаю только по рассказам друзей, то эту ситуацию видела своими глазами. Это была жутчайшая депрессия. Он не переживал так, даже когда закончил карьеру! Что я только ни делала, чтобы вытащить его из этого состояния: в 5 утра мы просыпались на рыбалку, купили кота (это в придачу к нашим трем собакам), часто ездили в сельский дом.

- Это не была обида на "Динамо". Но футбол был воздухом Валентина, и в какой-то момент он остался без него. Как правильно сказал мой брат после смерти Валика: "У человека забрали мяч" - добавляет Олеся. - Это продолжалось два месяца - в июне-июле, пока я наконец-то не уговорила мужа поехать на базу, разговор с руководством состоялся, и все вроде бы налаживалось. Но случилось непоправимое.

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Будучи капитаном киевского "Динамо", Белькевич четыре сезона подряд становился лучшим футболистом чемпионата Украины по оценкам газеты "Команда", а по итогам 2001 и 2003 годов Валентина называли лучшим игроком украинской лиги его коллеги — футболисты и тренеры клубов элитного дивизиона. В результате опросов газеты "Украинский футбол" Белькевич трижды признавался лучшим легионером в чемпионате Украины.

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Дата
01
августа

У Валентина Белькевича оторвался тромб

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