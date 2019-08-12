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понедельник, 12 августа 2019 15:32

Сыр и изюм переучат вашего пса кусаться

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Сыр и изюм переучат вашего пса кусаться
Василий и его пес. Фото:Ярослава Фонина

Без надлежащего тренировки и подготовки спаниели кусаются, рвут мебель и ходят в туалет по всему дому.

О том, как тренирует спаниеля, рассказал владелец 1-летнего пса Василий Смерека, житель Щербаней Полтавского района.

"Спаниели очень симпатичные и активные. Моего зовут Лаки. Приобрел у заводчиков за 2300 гривен. Тогда ему исполнился месяц, он мало что понимал. В первую очередь, приучал к туалету. Однако без прививок ему нельзя было на улицу, и он ходил на пеленки. Ну, как ходил ... Раз в пеленку и трижды за нее ", - рассказал Василий.

Парень учил собаку ходить на улицу в туалет около года. В квартире всегда оставлял чистую пеленку.

Со второго месяца жизни Василий учил Лаки командам.

"За три-четыре повтора изучил "сидеть","дай лапу", "ко мне", "фу". Главное, дать собаке понять, что от нее хочешь. Я брал кусок сыра или изюм - Лаки это просто обожает - подносил понюхать. А потом давал команду. То подставлял руку, когда хотел лапу, то немного опускал его зад, чтобы он сел. И Лаки все быстро схватывал ".

Проблемой стала любовь собаки к укусам.

"Хватал за руки с детства. Мы давали команду "фу", но она не всегда срабатывала. Когда очень расходился, мог цапнуть до крови. Приходилось шлепнуть слегка по морде. Ему не было больно, но понимал, что делал что-то не так. Давал сыр, когда сам переставал кусаться. Читал также, что можно в таких случаях скулить, имитируя щенка. Потому что собаки именно так и общаются. Но сам не пробовал. Тем более, существует возможность, что воспримет вас, как слабого. А это опасно - тогда точно слушаться не будет. Еще сложность была с ушами. Спаниелям их надо чистить два раза в неделю. И купаться он тоже не любит. Приходится постоянно его успокаивать ".

Добавил, что другая проблема, с которой могут столкнуться владельцы спаниелей, - страх выйти на улицу. Для этого парень с детства выносил щенка на улицу, в период карантина (так называют промежуток времени между прививками) держал на руках.

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Мужчина заколол соседского кокер-спаниеля в селе Гожулы близ Полтавы.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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Дата
12
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