Свиней-истребителей начали ловить - видео

Свиньи атакуют Полтавщину. Фото:YouTube

В селе Кизливка Чорнухинского района на Полтавщине начали вылавливать свиней.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

На все работы сельсовет выделил 50 000 гривен.

Ловцов заказали издалека - в 100 километрах от Кизливки. Те раньше имели дела только с собаками, поэтому местные жители также помогают ловить животных.

Свиней загоняют в тот же сарай, откуда животные выбрались еще в начале лета.

Пытаются их сортировать - отдельно хряки, подрощенные свиньи отдельно и отдельно свиноматки. До сих пор животные содержались все вместе, постоянно спаривались и размножались.

Сейчас на свободе - еще около полусотни свиней. Ловцы оставаться в Кизливке, пока не выловят всех.

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Селом свиньи бегают с июня. Сбежали с фермы Юрия Зуба. Ламают оградки, съедают овощи, разрывают домашнюю птицу.