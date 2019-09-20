Свиней-истребителей начали ловить - видео

 
Ексклюзивы
1/5
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 207
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2601
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
1 Просмотров: 2628
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1287
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 351
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1233
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3042
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 1008
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4779
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 378
Фото
Все фото
20
8
22
5
12
Винтажные платья, столетние рецепты и танго: презентовали детектив, события которого разворачиваются в царской Полтаве. Фото.
Винтажные платья, столетние рецепты и танго: презентовали детектив, события которого разворачиваются в царской Полтаве. Фото.
Неделю тушили болото на Полтавщине - выгорело 350 тыс. кв. м - фото
Неделю тушили болото на Полтавщине - выгорело 350 тыс. кв. м - фото
Ко дню рождения Котляревского выпустили уникальные марки - фото
Ко дню рождения Котляревского выпустили уникальные марки - фото
В флешмобе на честь Котляревского 12 хоров пели под &quot;плюсовую&quot; фонограмму - видео
В флешмобе на честь Котляревского 12 хоров пели под "плюсовую" фонограмму - видео
День рождения поэта отпраздновали с цветами и танцами - фото
День рождения поэта отпраздновали с цветами и танцами - фото
Видео
Все видео
"Дым и огонь стояли стеной", - очевидцы о пожаре на свалке (видео)
"Дым и огонь стояли стеной", - очевидцы о пожаре на свалке (видео)
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
"Между Красноградом и Карловкой не дорога, а направление" - показали видео трассы Запорожье - Киев
"Между Красноградом и Карловкой не дорога, а направление" - показали видео трассы Запорожье - Киев
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5139
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2664
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1467
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 сентября 2019
Просмотров: 45
Свободу втратити легко
Завжди повторюю: в українців та росіян – різна політична культура. Вони мають велику схильність ідентифікувати себе з царем. Ми – з тими, ...
пятница, 20 сентября 2019 17:10

Свиней-истребителей начали ловить - видео

  Комментировать
Свиней-истребителей начали ловить - видео
Свиньи атакуют Полтавщину. Фото:YouTube

В селе Кизливка Чорнухинского района на Полтавщине начали вылавливать свиней.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

На все работы сельсовет выделил 50 000 гривен.

Ловцов заказали издалека - в 100 километрах от Кизливки. Те раньше имели дела только с собаками, поэтому местные жители также помогают ловить животных.
Свиней загоняют в тот же сарай, откуда животные выбрались еще в начале лета.

Пытаются их сортировать - отдельно хряки, подрощенные свиньи отдельно и отдельно свиноматки. До сих пор животные содержались все вместе, постоянно спаривались и размножались.

Сейчас на свободе - еще около полусотни свиней. Ловцы оставаться в Кизливке, пока не выловят всех.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свиньи больше не болеют чумой

Селом свиньи бегают с июня. Сбежали с фермы Юрия Зуба. Ламают оградки, съедают овощи, разрывают домашнюю птицу.

Автор: Ярослава ФОНИНА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свиней-истребителей начали ловить - видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

На крыше вагона ехал в Луганск за солью - языковеда осудили на 12 лет

Запретили украинский язык в вузах

Украинские военные договорились об активных действиях

Первое кругосветное путешествие длилось три года

Софи Лорен - 85: замужем за "отцом", беременности в постели и тюрьма за неуплату налогов

Самое читаемое
В центре Полтавы задержали председателя областной армянской общины
В центре Полтавы задержали председателя областной армянской общины Просмотров: 1215
На Полтавщине может появиться еще одна бетонная дорога
На Полтавщине может появиться еще одна бетонная дорога Просмотров: 1026
Свиней-истребителей начали ловить - видео
Свиней-истребителей начали ловить - видео Просмотров: 45
Полтава
Правоохранители задержали банду опасных преступников и их главаря
Правоохранители задержали банду опасных преступников и их главаря Просмотров: 999
На Полтавщине может появиться еще одна бетонная дорога
На Полтавщине может появиться еще одна бетонная дорога Просмотров: 1026
В центре Полтавы задержали председателя областной армянской общины
В центре Полтавы задержали председателя областной армянской общины Просмотров: 1215
Как пережить осенний перепад температуры
Как пережить осенний перепад температуры Просмотров: 189
Стоит ли брать на свадьбу "голый торт"
Стоит ли брать на свадьбу "голый торт"
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
11
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
4
Вакарчук – Зеленскому: Сдаете национальные интересы?
3
Суд отменил арест Ефремова
3
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
Голосов: 2
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua