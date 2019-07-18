Село под Полтавой утопает в мусоре - показали фото и видео

Фото: Богдан Дмитренко

В сети вновь показали фото свалки в Тахтауловом Полтавского района. Люди свозят отходы на окраину села. Свалка растянулась на 5 км.

Об этом "Газете" рассказал житель Тахтаулового Богдан Дмитренко, автор снимков.

"Это несанкционированная свалка. Находится на окраине села между полями, там есть дорога. Тянется до Бричковки. Сюда свозят отходы с Тахтаулового, Жуков и Бричковки. Даже из Полтавы машины приезжают. Проблема в том, что в селе нет мусорных баков. В сельсовете говорят, не хватает денег. Мы, пожалуй, единственные, оставшиеся в районе в такой ситуации", - рассказал Дмитренко.

"Предлагали людям самим сварить баки. Можно договориться с полтавскими коммунальщиками о вывозе мусора. Но крестьяне не хотят. Привыкли вывозить мусор под боком. Недавно поймал односельчанина с прицепом, говорит: а куда мне его девать?. Я ежедневно бываю в городе, мусор выбрасываю в местные баки. Но не все крестьяне часто ездят в Полтаву", - добавил Богдан.

По словам местных, мусорник образовался в 1970-х. Эту местность называют "криницы". В свое время здесь были колодцы, где казаки останавливались поить волов и лошадей.

Вопрос твердых бытовых отходов полностью лежит на органах местного самоуправления. Проблему можно решить, закупив мусорные баки.

"Есть конкурсы проектов регионального развития. Сельские головы подают заявки на участие, разрабатывают проекты. Например, Семьяновка таким образом выиграла деньги, благодаря которым в селе появились баки. Главное - инициатива. Если есть контейнеры, можно заключить договор с полтавскими коммунальщиками, которые будут обслуживать село", - рассказал Алексей Ивженко, заместитель председателя Полтавского райсовета.

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В Тахтауловском сельсовете эту проблему со свалкой решить не могут. Говорят, территория находится за пределами населенного пункта.

"Это действительно несанкционированная свалка. Она растянулась уже на пашню, отходы и из города даже свозят. Мы ничего не можем сделать. Потому что помойка находится на землях Института свиноводства", - сказала Елена Кравцова, сельский председатель Тахтаулового.

На Полтавщине почти 550 несанкционированных свалок, по официальным данным. 20% имеют соответствующую документацию и отведенную под них землю, а защитный слой под мусором, ограждение и охрану - только 8 объектов.

На территории Коваливского сельского совета открыли электростанцию, работающую на газе из мусора. Расположили на Макуховской свалке (крупнейший в области полигон отходов. - Газета). Это уменьшит количество вредных выбросов биогаза и риски возникновения пожаров.