 
Ексклюзивы
1/5
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 1863
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 621
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 954
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 702
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 720
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 675
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3150
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1467
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 927
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Фото
Все фото
6
7
6
42
14
Село под Полтавой утопает в мусоре - показали фото и видео
Село под Полтавой утопает в мусоре - показали фото и видео
Адреналин и мотоциклы - как прошел международный Cossacks Pitbike Cup — фото
Адреналин и мотоциклы - как прошел международный Cossacks Pitbike Cup — фото
Как готовят уникальную блюдо слащёну - рецепт с видео
Как готовят уникальную блюдо слащёну - рецепт с видео
В Опошне на Полтавщине отгуляли Национальный фестиваль гончарства - фото
В Опошне на Полтавщине отгуляли Национальный фестиваль гончарства - фото
5-метровая яма образовалась за считанные минуты: рассказали подробности провала автомобиля - фото, видео
5-метровая яма образовалась за считанные минуты: рассказали подробности провала автомобиля - фото, видео
Видео
Все видео
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная
Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
Пьяный на дороге не заметил фуру - видео с регистратора
Пьяный на дороге не заметил фуру - видео с регистратора
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Интервью
1/5
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2484
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1467
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Просмотров: 1107
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
3 Просмотров: 2241
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
1 Просмотров: 2358
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
четверг, 18 июля 2019 15:10

Село под Полтавой утопает в мусоре - показали фото и видео
6

  Комментировать

В селе Тахатулово на Полтавщине люди свозят Мусорных окраину села, потому что нет баков
Фото: Богдан Дмитренко
В селе Тахатулово на Полтавщине люди свозят Мусорных окраину села, потому что нет баков
В селе Тахатулово на Полтавщине люди свозят Мусорных окраину села, потому что нет баков
В селе Тахатулово на Полтавщине люди свозят Мусорных окраину села, потому что нет баков
В селе Тахатулово на Полтавщине люди свозят Мусорных окраину села, потому что нет баков

В сети вновь показали фото свалки в Тахтауловом Полтавского района. Люди свозят отходы на окраину села. Свалка растянулась на 5 км.

Об этом "Газете" рассказал житель Тахтаулового Богдан Дмитренко, автор снимков.

"Это несанкционированная свалка. Находится на окраине села между полями, там есть дорога. Тянется до Бричковки. Сюда свозят отходы с Тахтаулового, Жуков и Бричковки. Даже из Полтавы машины приезжают. Проблема в том, что в селе нет мусорных баков. В сельсовете говорят, не хватает денег. Мы, пожалуй, единственные, оставшиеся в районе в такой ситуации", - рассказал Дмитренко.

"Предлагали людям самим сварить баки. Можно договориться с полтавскими коммунальщиками о вывозе мусора. Но крестьяне не хотят. Привыкли вывозить мусор под боком. Недавно поймал односельчанина с прицепом, говорит: а куда мне его девать?. Я ежедневно бываю в городе, мусор выбрасываю в местные баки. Но не все крестьяне часто ездят в Полтаву", - добавил Богдан.

По словам местных, мусорник образовался в 1970-х. Эту местность называют "криницы". В свое время здесь были колодцы, где казаки останавливались поить волов и лошадей.

Вопрос твердых бытовых отходов полностью лежит на органах местного самоуправления. Проблему можно решить, закупив мусорные баки.

"Есть конкурсы проектов регионального развития. Сельские головы подают заявки на участие, разрабатывают проекты. Например, Семьяновка таким образом выиграла деньги, благодаря которым в селе появились баки. Главное - инициатива. Если есть контейнеры, можно заключить договор с полтавскими коммунальщиками, которые будут обслуживать село", - рассказал Алексей Ивженко, заместитель председателя Полтавского райсовета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Який вигляд має тахтаулівський смітник - показали фото

В Тахтауловском сельсовете эту проблему со свалкой решить не могут. Говорят, территория находится за пределами населенного пункта.

"Это действительно несанкционированная свалка. Она растянулась уже на пашню, отходы и из города даже свозят. Мы ничего не можем сделать. Потому что помойка находится на землях Института свиноводства", - сказала Елена Кравцова, сельский председатель Тахтаулового.

На Полтавщине почти 550 несанкционированных свалок, по официальным данным. 20% имеют соответствующую документацию и отведенную под них землю, а защитный слой под мусором, ограждение и охрану - только 8 объектов.

На территории Коваливского сельского совета открыли электростанцию, работающую на газе из мусора. Расположили на Макуховской свалке (крупнейший в области полигон отходов. - Газета). Это уменьшит количество вредных выбросов биогаза и риски возникновения пожаров.

Автор: Анна ЛАКИЗА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Село под Полтавой утопает в мусоре - показали фото и видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Самое вредное национальное блюдо в мире нужно съедать за 5 укусов

Пожар уничтожил полгорода

Могилу перед храмом выкопали на асфальте

Самое читаемое
Окровавленную голову повесили на въезде в село - фото
Окровавленную голову повесили на въезде в село - фото
 Просмотров: 6228
Село под Полтавой утопает в мусоре - показали фото и видео
Село под Полтавой утопает в мусоре - показали фото и видео
6
 Просмотров: 747
Мужчину живьем ели собаки - соседи слышали крик, но не помогли
Мужчину живьем ели собаки - соседи слышали крик, но не помогли
 Просмотров: 351
Полтава
Мужчину живьем ели собаки - соседи слышали крик, но не помогли
Мужчину живьем ели собаки - соседи слышали крик, но не помогли
 Просмотров: 351
Окровавленную голову повесили на въезде в село - фото
Окровавленную голову повесили на въезде в село - фото
 Просмотров: 6228
Пыль и грохот моторов - на Полтавщине погоняли в мотобол
Пыль и грохот моторов - на Полтавщине погоняли в мотобол
23
 Просмотров: 495
Просят помочь семье, попавшей в смертельное ДТП под Полтавой
Просят помочь семье, попавшей в смертельное ДТП под Полтавой
 Просмотров: 3852
Владелец полтавского интернет-издания признался, что был за рулем во время смертельного ДТП - Видео
Владелец полтавского интернет-издания признался, что был за рулем во время смертельного ДТП - Видео
 Просмотров: 2043
Больше всего комментируют
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
5
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
5
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах увольнения военных
3
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Голосов: 114
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua