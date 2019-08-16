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пятница, 16 августа 2019 12:06

Прохожие приняли роды на остановке - родилась девочка

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Прохожие приняли роды на остановке - родилась девочка
Кременчужанка родила девочку в Полтаве на остановке. Фото: mama.ua

16 августа около 8 утра на остановке в Полтаве женщина родила девочку. Роды приняли прохожие.

Подробности рассказали Gazeta.ua собственные источники в Полтавском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Женщина из города Кременчуг уже имеет одного ребенка. Вторую родила в Полтаве, на остановке "Улица Головко" в микрорайоне Левада. Врачи говорят, это был классический случай стремительных родов.

Когда прибыла скорая помощь, женщина уже родила. Помогли случайные прохожие. Врачи пережали пуповину и отвезли роженицу в Полтавский городской родильный дом. В лечебном заведении подтвердили, что к ним в 8:10 поступила женщина с младенцем. Обе здоровы, находятся в удовлетворительном состоянии.

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8-9 тыс грн будет платить больницам Национальная служба здоровья Украины за роды.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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