Сколько врачи будут получать за принятие родов

В будущем утвердят тариф. Фото: 112

8-9 тыс грн будет платить больницам Национальная служба здоровья Украины за роды.

В прошлом году в Украине прошло 374 000 родов. Если добавить к расчетам расходы на медикаменты, то получится тариф на роды, рассказал руководитель ведомства Олег Петренко в интервью "Сегодня".

Он не готов назвать точную сумму, пока тариф не утвердили. Его утвердят законом о госбюджете в приложении "Программа медицинских гарантий".

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Украинцам не нужно будет доплачивать в больницах за роды. В тариф входит все. Если роддом, который заключит с ведомством соответствующий договор, будет брать дополнительную плату, то это будет нарушением договора. Об этом можно будет сообщить на горячую линию и написать заявление о вымогательстве.

Больницу-нарушителя будут проверять и могут разорвать с ней договор.

Выплаты при родах и беременности в январе-июне 2019 повысились на 24,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.