Сколько врачи будут получать за принятие родов

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 630
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1305
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2709
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2052
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4428
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13977
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15606
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2952
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3537
Фото
Все фото
13
6
6
8
7
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Психолог рассказала, как переселенцам и воинам АТО бороться с психологическими травмами
Психолог рассказала, как переселенцам и воинам АТО бороться с психологическими травмами
Девочка без шеи: ребенок болею редким синдромом
Девочка без шеи: ребенок болею редким синдромом
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Видео
Все видео
Фитнес-тренерка Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренерка Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Как охладить комнату без кондиционера
Как охладить комнату без кондиционера
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 4214
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3906
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7632
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 августа 2019
Просмотров: 360
Між двома соснами
Ніхто так не сумнівається і ніхто так не боїться свого минулого, як українці. Нас стільки разів карали за нього і впродовж таких довгих століть, що ...
суббота, 10 августа 2019 12:53

Сколько врачи будут получать за принятие родов

  Комментировать
Сколько врачи будут получать за принятие родов
В будущем утвердят тариф. Фото: 112

8-9 тыс грн будет платить больницам Национальная служба здоровья Украины за роды.

В прошлом году в Украине прошло 374 000 родов. Если добавить к расчетам расходы на медикаменты, то получится тариф на роды, рассказал руководитель ведомства Олег Петренко в интервью "Сегодня".

Он не готов назвать точную сумму, пока тариф не утвердили. Его утвердят законом о госбюджете в приложении "Программа медицинских гарантий".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предложили платить больше при рождении ребенка: подробности

Украинцам не нужно будет доплачивать в больницах за роды. В тариф входит все. Если роддом, который заключит с ведомством соответствующий договор, будет брать дополнительную плату, то это будет нарушением договора. Об этом можно будет сообщить на горячую линию и написать заявление о вымогательстве.

Больницу-нарушителя будут проверять и могут разорвать с ней договор.

Выплаты при родах и беременности в январе-июне 2019 повысились на 24,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько врачи будут получать за принятие родов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Королевскую семью казнили повстанцы

Самое читаемое
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил &quot;горячую&quot; фотосессию в Карпатах (18+)
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
12
 Просмотров: 175610
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима Просмотров: 53841
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге Просмотров: 29874
Геращенко на первой встрече &quot;ущипнула&quot; Разумкова
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова 3 Просмотров: 21223
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
16
 Просмотров: 13456
Здоровье
Сколько случаев ботулизма произошло в столице за этот год
Сколько случаев ботулизма произошло в столице за этот год Просмотров: 45
Какие изменения принесет украинцам новый этап медицинской реформы
Какие изменения принесет украинцам новый этап медицинской реформы Просмотров: 1260
В больницу свозят людей с лептоспирозом: что это такое
В больницу свозят людей с лептоспирозом: что это такое Просмотров: 4329
Главный кандидат на должность Супрун ответил на слухи о назначении
Главный кандидат на должность Супрун ответил на слухи о назначении Просмотров: 1089
Супрун рассказала, как определить здоровый вес человека
Супрун рассказала, как определить здоровый вес человека Просмотров: 1863
Больше всего комментируют
18
"Роттердамом+" обманули потребителей на более чем 18 млрд грн: НАБУ трясет топ-чиновников
3
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова
3
Трамп заговорил проо Зеленского
2
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
2
В Киеве ромы избили полицейских и сбежали с участка
Голосов: 926
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua