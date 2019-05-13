Полтавский видеограф в коме после избиения - просят помощи

40-річний полтавець Денис Руденко після побиття перебуває у важкому стані, друзі просять допомоги. Фото: Facebook

В Полтаве в тяжелом состоянии в реанимации областной больницы находится видеограф Денис Руденко. Его избили ночью в одном из спальных районов города.

Об этом в соцсетях на странице Дениса сообщают его друзья.

10 мая около 23 часов по адресу пр-т Мира, 24, в микрорайоне Левада неизвестные лица напали на Дениса. Нанесли ему серьезную травму головы. Скорая помощь забрала мужчину в областную больницу. Уже оттуда, подозревая избиения, врачи вызвали полицию.

"В полицию сообщили врачи около 23:00. Следователи осмотрели пострадавшего в больнице, опросили медиков. По факту полученных травм открыли криминальное производство", - прокомментировал ситуацию заместитель начальника отдела коммуникации ГУ национальной полиции в Полтавской области Роман Гришин.

Сейчас Денис в тяжелом состоянии находится в реанимации на искусственной вентиляции легких в медикаментозной коме. После избиения у мужчины развился сильный отек мозга. Ему провели срочную операцию по удалению гематомы головного мозга. У Дениса сильно пострадали глаза.

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Друзья просят откликнуться всех, кто мог стать случайными свидетелями избиения. Также ищут материальной помощи на лечение. Деньги собирает близкий друг Дениса Руденко.

Карта Привата для сбора средств 5168 7573 4030 8743 Петрук Дмитрий.

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