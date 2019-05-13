Полтавский видеограф в коме после избиения - просят помощи

 
Ексклюзивы
1/5
Кто в Раде пойдет на сотрудничество с Зеленским
Кто в Раде пойдет на сотрудничество с Зеленским
2 Просмотров: 1161
С досрочными выборами Порошенко получит приличный результат
С досрочными выборами Порошенко получит приличный результат
2 Просмотров: 1782
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
1 Просмотров: 2079
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 6084
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2745
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 2088
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4754
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1188
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 3069
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3483
Фото
Все фото
3
3
4
20
5
Полтавские перевозчики не пришли на разговор с Александром Шамотой
Полтавские перевозчики не пришли на разговор с Александром Шамотой
Пешком через весь город: в Полтаве перевозчики бастуют третий день
Пешком через весь город: в Полтаве перевозчики бастуют третий день
Трассу Киев-Харьков в Полтаве превратили в грунтовую полосу препятствий - сняли видео
Трассу Киев-Харьков в Полтаве превратили в грунтовую полосу препятствий - сняли видео
В Полтаве почтили погибших во Второй мировой войне и АТО - фото
В Полтаве почтили погибших во Второй мировой войне и АТО - фото
Интернет заполонили фото грозового неба над Полтавой
Интернет заполонили фото грозового неба над Полтавой
Видео
Все видео
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
Пьяный на дороге не заметил фуру - видео с регистратора
Пьяный на дороге не заметил фуру - видео с регистратора
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Ищут вандала, который порочит могилы героев
Ищут вандала, который порочит могилы героев
Интервью
1/4
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1458
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Просмотров: 1035
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
3 Просмотров: 1755
"Сказал, что зарежет, если буду кричать": жертва насильника-рецидивиста с Полтавщины поделилась подробностями
"Сказал, что зарежет, если буду кричать": жертва насильника-рецидивиста с Полтавщины поделилась подробностями
1 Просмотров: 9333
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 мая 2019
Просмотров: 531
Муха
У дитинстві мати була непохитною: все на світі можна було скасувати, але обід — нізащо. Граємо з хлопцями вирішальну гру футбольного турніру ...
вторник, 14 мая 2019 11:33

Полтавский видеограф в коме после избиения - просят помощи

  Комментировать
Полтавский видеограф в коме после избиения - просят помощи
40-річний полтавець Денис Руденко після побиття перебуває у важкому стані, друзі просять допомоги. Фото: Facebook

В Полтаве в тяжелом состоянии в реанимации областной больницы находится видеограф Денис Руденко. Его избили ночью в одном из спальных районов города.

Об этом в соцсетях на странице Дениса сообщают его друзья.

10 мая около 23 часов по адресу пр-т Мира, 24, в микрорайоне Левада неизвестные лица напали на Дениса. Нанесли ему серьезную травму головы. Скорая помощь забрала мужчину в областную больницу. Уже оттуда, подозревая избиения, врачи вызвали полицию.

"В полицию сообщили врачи около 23:00. Следователи осмотрели пострадавшего в больнице, опросили медиков. По факту полученных травм открыли криминальное производство", - прокомментировал ситуацию заместитель начальника отдела коммуникации ГУ национальной полиции в Полтавской области Роман Гришин.

Сейчас Денис в тяжелом состоянии находится в реанимации на искусственной вентиляции легких в медикаментозной коме. После избиения у мужчины развился сильный отек мозга. Ему провели срочную операцию по удалению гематомы головного мозга. У Дениса сильно пострадали глаза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчине отрезало ноги - патрульные спасли ему жизнь

Друзья просят откликнуться всех, кто мог стать случайными свидетелями избиения. Также ищут материальной помощи на лечение. Деньги собирает близкий друг Дениса Руденко.

Карта Привата для сбора средств 5168 7573 4030 8743 Петрук Дмитрий.

В Кабуле убили телевизионную журналистку Мену Мангаль. Нападение произошло вблизи кабульского рынка

Автор: Ольга Стенько
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полтавский видеограф в коме после избиения - просят помощи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

В Москве отрицали серьезность последствий Чернобыля

Вакарчуку - 44: самые острые цитаты, которые вдохновляют

Виталия Кличко "придержали" судьи в финальном бою с россиянином

На вторых олимпийских играх были спортсмены из Украины

Самое читаемое
Пешком через весь город: в Полтаве перевозчики бастуют третий день
Пешком через весь город: в Полтаве перевозчики бастуют третий день
3
 Просмотров: 504
Полтавские перевозчики не пришли на разговор с Александром Шамотой
Полтавские перевозчики не пришли на разговор с Александром Шамотой
3
 Просмотров: 306
Полтавский видеограф в коме после избиения - просят помощи
Полтавский видеограф в коме после избиения - просят помощи Просмотров: 207
Полтава
Полтавские перевозчики не пришли на разговор с Александром Шамотой
Полтавские перевозчики не пришли на разговор с Александром Шамотой
3
 Просмотров: 306
Пешком через весь город: в Полтаве перевозчики бастуют третий день
Пешком через весь город: в Полтаве перевозчики бастуют третий день
3
 Просмотров: 504
Трассу Киев-Харьков в Полтаве превратили в грунтовую полосу препятствий - сняли видео
Трассу Киев-Харьков в Полтаве превратили в грунтовую полосу препятствий - сняли видео
4
 Просмотров: 6570
В Полтаве почтили погибших во Второй мировой войне и АТО - фото
В Полтаве почтили погибших во Второй мировой войне и АТО - фото
20
 Просмотров: 2988
Молния подожгла дом в селе
Молния подожгла дом в селе
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
15
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
11
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
5
Критиковал Майдан и был в Партии регионов: СМИ рассказали о спикере штаба Зеленского
4
Порошенко наградил скандального "регионала"
2
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
Голосов: 332
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua