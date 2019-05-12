били известную телевизионную журналистку

Мена Мангаль защищала права женщин. Фото: Радио Свобода

В Кабуле убили телевизионную журналистку Мену Мангаль.

Нападение произошло вблизи кабульского рынка, сообщает Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Огонь вели двое мотоциклистов. Сначала один из нападавших выстрелил в воздух, чтобы разогнать людей, а затем дважды выстрелил в журналистку. Полиция разыскивает участников нападения.

Мена Мангаль работала советником по культуре в парламенте Афганистана. Во время нападения она ожидала машину, которая должна была доставить её на работу.

Мена Мангаль в течение более чем десяти лет вела программы на частных афганских телеканалах Ariana TV, Lamar и Shamshad TV. На её страницах в социальных сетях обсуждались права афганских женщин, в частности право на работу и образование.

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Мангаль рассказала в соцсетях, что в 2017 году ее вынудили выйти замуж против ее воли. В начале мая она добилась развода. В последнее время журналистка сообщала, что неизвестные присылают ей сообщения с угрозами убийства.

В Иране приговорили к 33 годам тюрьмы и избиение кнутом известного адвоката Насрин Сотуде. Она представляла интересы заключенных активистов и политиков после беспорядков 2009 года в Иране, несовершеннолетних, осужденных к смертной казни и женщин, выступавших против ношения хиджаба. Сотуде - лауреат премии Сахарова.