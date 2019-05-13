Полтавские перевозчики не пришли на разговор с Александром Шамотой

Фото: Ярослава Фонина

13 мая в 15:00 в зале заседаний Полтавского горсовета должна была состояться встреча властей города и представителей бастующих перевозчиков.

Журналист Gazeta.ua пришел в зал заседаний, чтобы увидеть ход дискуссии собственными глазами.

Ровно в три часа в зале заседаний присутствовали секретарь горсовета Александр Шамота, глава фракции "Свобода" Юлиан Матвийчук, "Национальный корпус", журналисты полтавских изданий и горожане.

Не было только представителей частных перевозчиков.

"Сегодня я хотел дать возможность - такую ​​площадку, на котором перевозчики могли бы в диалоге с обществом смогли доказать подлинность и обоснованность своих тарифов. Сейчас граждане и в соцсетях, и в личных беседах рассказывают, что они не видят экономического обоснования для повышения стоимости проезда. Если перевозчики готовы были обосновать, то они бы пришли. К сожалению, сегодня мы видим продолжение того шантажа, который устроили перевозчики в сговоре с некоторыми чиновниками горсовета! "- прокомментировал Александр Шамота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пешком через весь город: в Полтаве перевозчики бастуют третий день

Также он добавил:

"Если мы пойдем на уступки, на договоренности с перевозчиком, то дальше будут требования 6, потом 8, потом 12 гривен. И таким образом, они будут шантажировать город все последующие разы, когда им надо будет повысить стоимость проезда. Как, например, тогда, когда им не хватает на очередной отдых или на очередную покупку люксового автомобиля ".

Александр Шамота призвал перевозчиков прекратить забастовку, сесть за стол переговоров. А затем приступить к исполнению своих обязанностей.

Его выступление длилось три минуты, после этого секретарь горсовета анонсировал заседание комиссии.

Напомним, что оно состоится 15 мая в 9:00.

Во время общения с журналистами Александр Шамота заметил:

"Я понимаю, что они сейчас теряют. Я общался с рядовыми водителями, которые уже готовы выезжать. Но есть угрозы от "великих собственников", которые говорят о том, что "мы или побьем вам окна, или посжигаем маршрутки, если вы уедете".

Также, по словам секретаря горсовета, сейчас ведутся переговоры с другими городами Украины, которые могут оказать свободных перевозчиков. Однако названия городов Александр Шамота не указывает.

"Также я считаю, что городские власти закупить транспорт отдельно. Минимум 40 новых ", - прокомментировал Александр Шамота.

В Харькове начался новый виток наступления на украинство города со стороны мэра и его окружения. Местные власти намеренно расшатывают ситуацию в регионе.