Самолет Ту-16. Фото из архива директора Полтавского музея авиации и космонавтики Андрея Пушкарева

Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик Ту-16 226-го тяжелого бомбардировочного авиаполка. Это произошло ночью 13 июня 1963.

Об авиакатастрофе Gazeta.ua рассказал директор Полтавского музея авиации и космонавтики Андрей Пушкарев.

"Авиакатастрофы советского военного самолета Ту-16 забрали много жизней. Самолеты имели конструктивные проблемы с двигателями. Выполняли дальние полёты - например, полигоны для бомбометания находились за сотни километров. Бомбардировщики могли выполнять тренировочные полёты из Полтавы в Кривой Рог или в Крым", - рассказал Андрей Пушкарев.

Полтавская авария 13 июня 196 года вошла в историю как одна из 122 авиакатастроф различных модификаций советских тяжелых двухмоторных самолетов Ту-16.

Экипаж самолета состоял из шести человек: командир корабля капитан Зиновьев, старший лейтенант Михеев, старший лейтенант Рябов, старший лейтенант Красножон, старшина Рыбалко и старший сержант Мотричко.

Военный самолет совершал тренировочный ночной полет в условиях ограниченной видимости в закрытой кабине. О таких говорят "шли по приборам".

После выполнения бомбометання на полигоне в полтретьего ночи заходили на посадку. Командир получил разрешение руководителя полетов на посадку на Полтавский аэродром, где вместе с 226-м базировался 185-й полк тяжелой бомбардировочной авиации.

По радио поступил приказ снижаться "до высоты круга по давлению 751". Комендир ответил, что понял. На запросы радиодиспетчера о высоте над дальним приводным радиомаяком (ДПРМ - наземный радиопередатчик с известными координатами, предназначенный для определения курса самолета - Gazeta.ua) экипаж отвечал, что высота составляет 1200 м. На самом деле самолет снизился до 200 м.

Через 30 с самолет Ту-16 столкнулся с землей в 17 км от аэродрома. Экипаж погиб. Дольше всех прожил воздушный пилот-радист - 9 ч. В историю вошла его фраза: "Потеряли высоту. Командир очень ругался".

Ту-16 - тяжелый двухмоторный реактивный многоцелевой самолет. Выполнял функции дальнего бомбардировщика. Стал первым в советским дальним скоростным самолетом-ракетоносцем.

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Серийно выпускался в 1953-1963 годах тремя авиационными заводами. За 10 лет построили 1511 самолетов. Выпускался в различных модификациях, включая самолет-заправщик, самолет радиоэлектронной борьбы. Снят с вооружения в середине 1990-х. Также состоял на вооружении Египта, Ирака и Индонезии. Сегодня оператором Ту-16 является Китай.

Специалисты из Французского аэрокосмического центра разрабатывают гибридный самолет Dragon. Он будет работать благодаря двум турбовентиляторных реактивным двигателям и нескольким десяткам электрических вентиляторов.