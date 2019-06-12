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среда, 12 июня 2019 08:33

Машина будущего: во Франции разрабатывают первый гибридный самолет

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Машина будущего: во Франции разрабатывают первый гибридный самолет
Гибридный самолет сократит расход топлива на 10-15%. Фото: popmech.ru

Специалисты из Французского аэрокосмического центра разрабатывают гибридный самолет Dragon. Он будет работать благодаря двум турбовентиляторных реактивным двигателям и нескольким десяткам электрических вентиляторов.

Над созданием судна инженеры трудятся 2 года, пишет techno.nv.ua.

Специальные реактивные двигатели на топливе будут создавать тягу и производить электричество для вентиляторов. Это должно обеспечить оптимальную эффективность общей силовой установки на крейсерских скоростях 850-980 км/ч.

Авторы проекта надеются значительно сократить потребление топлива и при этом сохранить дальность полета, в отличие от электрических моделей. Они пока способны пролететь несколько сотен километров.

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Кроме этого, полностью электрические самолеты могут быть не менее вредными для окружающей среды, чем классические модели на ископаемом топливе. Електролайнеры будут производить не меньше углекислого газа на одну милю, чем аналогичные самолеты на керосине. Также существует проблема переработки аккумуляторов.

Гибридные самолеты могут стать оптимальным вариантом для авиации будущего и сократить расход топлива примерно на 10-15%. Правда, первый полет французского проекта Dragon ожидается только в 2035 году.

Самый длинный пассажирский самолет в мире - дальнемагистральный лайнер Boeing 777-9X представила американская корпорация Boeing. Его длина в зависимости от версии самолета, будет составлять 69,8 или 76,7 метра, размах крыла - 71,8 метра.

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Дата
12
июня

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