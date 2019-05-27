Отмечают 240 лет со дня рождения "отца ракетного оружия"

"Отец реактивного оружия" Александр Засядько родился на Полтавщине в 1779 году. Рисунок с сайта alternathistory.com

В 1779 году на Полтавщине родился изобретатель боевых пороховых ракет Александр Засядько. Исследователи считают Александра Дмитриевича основателем современного украинского ракетного оружия.

"Нет достоверных документальных свидетельств о точной дате рождения Александра Засядько.Известно, что он родился в ноябре 1779-го, а умер где-то в мае 1837 года. Дату смерти удалось установить из письма вдовы Засядько к императору с просьбой установить пенсию после потери кормильца. 10 лет назад мы решили отмечать память Александра Дмитриевича именно в мае. Так впервые отметили 230-летие со дня его рождения и сохраняем традицию", - рассказал директор Полтавского музея авиации и космонавтики, полковник Андрей Пушкарев.

Родился Александр Засядько в селе Лютеньки Гадячского уезда Полтавской губернии в казацкой семье. Его отец, Дмитрий Данилович, был главным артиллеристом Запорожской Сечи.

Александр Засядько получил артиллерийское и инженерное образование в благородных кадетских учебных заведениях. Служил под командованием Кутузова, участвовал в штурме Измаила, русско-турецкой, французско-российской войнах.

Проводил эксперименты с пушечными снарядами и порохом. Первым, в 1817 году, создал несколько типов боевых пороховых ракет и специальное пусковое устройство. После успешных испытаний разработал тактику использования ракет и технологию их производства.

Александр Засядько первым в мире построил ракетную пусковую установку, которая позволяла вести одновременное поражение шестью ракетами. Сконструировал пусковые станки, которые позволяли вести залповый огонь, и приспособление их наведения на цель. Разработал тактику боевого применения ракетного оружия. Его изобретения стали прообразом современных реактивных систем залпового огня.

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Основал первый ракетный завод в Петербурге, который в 1864 году перевели в Николаев, и Высшее артиллерийское училище. Создав "Ракетную роту №1", положил начало созданию нового вида вооруженных сил. Александра Засядько называют "отцом реактивной артиллерии".

Первую ракетную атаку продемонстрировал во время русско-турецкой войны в штурме крепости Бреила (ныне Румыния). Атака была очень эффективной и заставила противника отступить. Затем были бомбардировки Силистра и Варны, окончательно убедившие и сторонников, и оппонентов Засядько в эффективности нового оружия.

Именем Александра Засядько назвали один из кратеров на Луне.

18 и 19 мая в Полтавском музее тяжелой бомбардировочной авиации прошла выставка техники и вооружения времен Второй мировой войны.