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среда, 17 июля 2019 11:48

Окровавленную голову повесили на въезде в село - фото

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Окровавленную голову повесили на въезде в село - фото
На въезде в село Великий Тростянец Полтавского района браконьеры вывесили окровавленную голову молодого оленя с кожей. Фото: Дмитрий Геращенко

На въезде в село Великий Тростянец Полтавского района обнаружили окровавленную голову молодого оленя с кожей.

Об этом Gazeta.ua сообщил местный житель Дмитрий Геращенко.

Утром 17 июля Дмитрий личным автомобилем ехал из села. Увидел знакомого, который стоял у дорожного указателя. Сверху на знаке было нацеплено что-то кровавое.

"Я остановился, а они показывают на этот знак. В то время уже вызвали полицию. Я сфотографировал, меня это поразило, и выложил в соцсеть. Там голова с кожей. Следов крови не было. Скорее всего, это сюда специально привезли, чтобы повесить. Специалисты говорят, что это был молодой перспективный олень ", - рассказал Дмитрий.

По словам пресс-секретаря Полтавского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Лилии Гнатенко, вблизи села Великий Тростянец расположены охотничьи угодья общества "Феникс 2017". Происшествие случилось накануне выпуска в дикую природу на охотничьих угодьях завезенных молодых муфлонов и оленей.

"Это, скорее всего, браконьеры. Протестует против того, что на охотничьих угодьях хозяйствуем и проводим все в порядок. Показывают, что не будут соблюдать правила. Егерская служба нашего общества дежурила до 3 часов утра. Для того, чтобы подстрелить и разобрать оленя, нужно где-то полтора часа. Но выстрелов на нашей территории не было. Думаю, это животное убили в другом месте, а на наши угодья привезли как демонстрацию ", - считает заместитель генерального директора, главный охотовед ООО" Феникис 2017 " Петр Нос.

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Кроме головы со шкурой, на территории села вблизи автобусных остановок также нашли остатки ног убитого оленя.

Сезон охоты на самца оленя в Украине начнется в августе и продлится до января. На усмотрение отдельных охотничьих хозяйств сроки могут сократить, но не увеличить. И в любом случае, действия, совершенные сегодня в Полтавском районе, недопустимы и однозначно подпадают под квалификацию браконьерства, подчеркнула Лилия Гнатенко.

Временно приостановили строительство вольера площадью 1130 га на территории лесного хозяйства в Полтавском районе. Из-за работ произошел конфликт между местными и частной агрофирмой "Подоляка".

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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Дата
17
июля

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