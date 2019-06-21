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пятница, 21 июня 2019 17:51

Лесные разборки - агрофирме не дали огородить 1130 га

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Лесные разборки - агрофирме не дали огородить 1130 га
Частная агрофирма "Подоляки" временно прекратили ограждать лес на Полтавщине. Фото: Facebook

Временно приостановили строительство вольера площадью 1130 га на территории лесного хозяйства в Полтавском районе. Оно вызвало конфликт между местными и частной агрофирмой "Подоляка".

За оградой планировали полувольное содержания и разведения охотничьих животных. Жители Надержинщенського, Новоселовского и Семяновского сельсоветов жалуются, что начали огораживать лес без обсуждения с общественностью и местными органами самоуправления. Также боятся, что при охоте пули могут попасть и в них, ведь дворы домохозяйств находятся совсем рядом.

"Мы пришли, а здесь работают люди. Говорят, что ограждают территорию сеткой. Попросили документы - ткнули ксерокопию без печати и любых подписей. Мы вызвали полицию. Вместе с ней приехали и представитель руководителей организации охотничьего угодья. Начал угрожать. Говорил, что дома теперь спокойно спать не будем ", - рассказала Людмила Прилипко central-ua, проживающего неподалеку кооператива" Лесные Поляны ".

Кандидат в народные депутаты Украины Юрий Бублик сообщил, что в течение 2016-2018-го годов Полтавский облсовет предоставил долгосрочную аренду указанной агрофирме на лесные массивы под охотничьи угодья площадью более 21 тыс. га на территории Диканьского, Новосанжарского и Полтавского районов. По решению Полтавского облсовета агрофирма получила на 49 лет право аренды лесных массивов площадью 1130 га, расположенных в пригороде Полтавы и граничат с Надержинщенським, Новоселовским и Семьяновским сельсоветами Полтавского района.

Полтавское областное управление лесного и охотничьего хозяйства 5 июня 2019 согласовало строительство вольера на площади 1130 га на территории Руднянского лесничества. Из условий - соблюдение ветеринарно-санитарными требованиями. 18 июня письмо о согласовании отозвали. Причиной стали многочисленные обращения и протесты жителей деревень, что расположены рядом и несогласование вольера с органами местного самоуправления. Также ограда вышла зп граници садоводческого общества "Лесные поляны", а также отгородили к своей территории дорогу, которая ведет в поселок Кованькивка.

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Представители агрофирмы отмечают, что местные будут иметь свободный доступ в лес через калитки, а где ограда слишком близко к домам - согласны перенести. Говорят, что действуют в рамках закона.

"Когда мы получали согласование в лесном хозяйстве, то в документах четко указали границу лесных участков и пути въезда на територию лесного массива", - сказал генеральный директор фирмы "Подоляка" Александр Подоляка.

Руководитель Полтавского районного совета Михаил Кононенко рассказал, что сейчас строительство ограждения приостановили. На данный момент изучают все документы.

Боровское лесничество расположено в Котелевском районе Полтавщины. С 1950 и по сей день здесь действует лесопитомник. Ежегодно выращивают сеянцы сосны. За год их высаживают для обновления лесов предприятия.

В Боровском питомнике Полтавского лесхоза в этом году хорошие всходы сосны.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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