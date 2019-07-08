 
Ексклюзивы
1/5
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 846
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 342
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 981
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 603
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 2916
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 558
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1134
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2250
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2215
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5859
Фото
Все фото
5
4
5
23
4
Краснокнижных животных выселяют из региона
Краснокнижных животных выселяют из региона
Легковик на столичных номерах слетел в пруд: есть погибшие
Легковик на столичных номерах слетел в пруд: есть погибшие
После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку
После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку
Ведьмы, коромысла с ведрами и призовой столб - как празднуют Ивана Купала в пригороде
Ведьмы, коромысла с ведрами и призовой столб - как празднуют Ивана Купала в пригороде
Пьяный полицейский разбил 3 авто и травмировал двоих детей
Пьяный полицейский разбил 3 авто и травмировал двоих детей
Видео
Все видео
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Пешеход избил водителя маршрутки
Пешеход избил водителя маршрутки
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 342
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2016
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 657
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1827
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1872
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 324
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
вторник, 09 июля 2019 04:20

Краснокнижных животных выселяют из региона
5

  Комментировать

Всего в Украине около 300 зубров. На Винничине, согласно переписи 2019 года, их 95. Это самая большая по численности популяция в стране. ФОТО: vinwood.gov.ua
Владимир Ткач с коллегами. ФОТО: vinwood.gov.иа
Зубры заходят в частные дворы, наносят ущерб сельхозугодиям, хотя для человека они безопасны. ФОТО: vinwood.gov.ua
Численность зубров в Винницкой области составляет пять особей на 1000 га угодий - это многовато при норме три особи на одну тысячу гектаров. ФОТО: vinwood.gov.ua
Всего из Винницкой области переселено 34 особи зубра европейского в охотничьи угодья Черновицкой, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской областей. ФОТО: vinwood.gov.ua

С целью сохранения и воспроизведения вида государственное предприятие "Хмельницкое лесное хозяйство" осуществляет переселение зубров в другие охотничьи хозяйства Украины.

Всего в Украине около 300 зубров. На Винничине, согласно переписи 2019 года, их 95. Это самая большая по численности популяция в стране.

Мероприятия по переселению осуществляются согласно разрешениям Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"Делается это трижды в год: поздней осенью, зимой и ранней весной. В теплое время их перевозить нельзя, потому что зубр может пострадать от жары", - рассказывает руководитель пресс-центра Винницкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства Станислав Вовк.

Зубров нужно переселять, потому что плотность поголовья этих животных в Винницкой области составляет пять особей на 1000 га угодий - это много при норме три особи на одну тысячу гектаров.

"Зубры заходят в частные участки, наносят ущерб сельхозугодиям, хотя для человека они безопасны", - добавляет Станислав.

Другие хозяйства покупают винницких зубров для "освежения крови". Суть в том, что потомство, полученное от животных из разных местностей, должно быть крепче и выносливее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Только след от копыт: с Подольского зоопарка сбежала олениха

Всего из Винницкой области переселено 34 особи зубра европейского в охотничьи угодья Черновицкой, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской областей. Лесхоз получает за каждого переселенного зубра в среднем 75 тыс. грн.

"Сегодня продолжается отлов для переселения зубров в ГП "Сторожинецкий лесхоз" Черновицкой области. В прошлом году для них было отловлено и отправлено 7 особей, а еще три самки хмельницкие лесоводы должны отловить следующей зимой", - рассказывает охотовед Владимир Ткач.

Специалист вместе с коллегами усовершенствовал ловушку для отлова животных.

"Поймать самку это очень непросто, ведь она обладает незаурядной интуицией и умом, поэтому ее так трудно заманить в ловушку. Самца гораздо легче выловить, а с самкой случается так, что она зайдет в ловушку, выест весь корм – и как ни в чем не бывало выходит", - добавляет Владимир Ткач.

В 2016 году 15 зубров провалились под лед на пруду возле с. Трибухи Литинского района Винницкой области. Правоохранители нашли неподалеку остатки еще двух животных. Основная версия гибели зубров - браконьерство.

Автор: Иван Мартыненко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Краснокнижных животных выселяют из региона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 23548
&quot;Икона стиля&quot; - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
"Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
4
 Просмотров: 15294
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 14975
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
 Просмотров: 13932
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы 8 Просмотров: 12744
Винница
Легковик на столичных номерах слетел в пруд: есть погибшие
Легковик на столичных номерах слетел в пруд: есть погибшие
4
 Просмотров: 783
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
 Просмотров: 3276
После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку
После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку
5
 Просмотров: 1269
Обязательный дресс-код и обмен ролями - как празднуют день семьи в Украине
Обязательный дресс-код и обмен ролями - как празднуют день семьи в Украине
6
 Просмотров: 990
Экологическое бедствие на Виннитчине: люди 2-ю неделю протестуют под стенами спиртового завода
Экологическое бедствие на Виннитчине: люди 2-ю неделю протестуют под стенами спиртового завода
 Просмотров: 846
Больше всего комментируют
8
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
8
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
4
Филарет дал интервью российским пропагандистам
4
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
Голосов: 572
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua