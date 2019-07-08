Краснокнижных животных выселяют из региона

С целью сохранения и воспроизведения вида государственное предприятие "Хмельницкое лесное хозяйство" осуществляет переселение зубров в другие охотничьи хозяйства Украины.

Всего в Украине около 300 зубров. На Винничине, согласно переписи 2019 года, их 95. Это самая большая по численности популяция в стране.

Мероприятия по переселению осуществляются согласно разрешениям Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"Делается это трижды в год: поздней осенью, зимой и ранней весной. В теплое время их перевозить нельзя, потому что зубр может пострадать от жары", - рассказывает руководитель пресс-центра Винницкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства Станислав Вовк.

Зубров нужно переселять, потому что плотность поголовья этих животных в Винницкой области составляет пять особей на 1000 га угодий - это много при норме три особи на одну тысячу гектаров.

"Зубры заходят в частные участки, наносят ущерб сельхозугодиям, хотя для человека они безопасны", - добавляет Станислав.

Другие хозяйства покупают винницких зубров для "освежения крови". Суть в том, что потомство, полученное от животных из разных местностей, должно быть крепче и выносливее.

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Всего из Винницкой области переселено 34 особи зубра европейского в охотничьи угодья Черновицкой, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской областей. Лесхоз получает за каждого переселенного зубра в среднем 75 тыс. грн.

"Сегодня продолжается отлов для переселения зубров в ГП "Сторожинецкий лесхоз" Черновицкой области. В прошлом году для них было отловлено и отправлено 7 особей, а еще три самки хмельницкие лесоводы должны отловить следующей зимой", - рассказывает охотовед Владимир Ткач.

Специалист вместе с коллегами усовершенствовал ловушку для отлова животных.

"Поймать самку это очень непросто, ведь она обладает незаурядной интуицией и умом, поэтому ее так трудно заманить в ловушку. Самца гораздо легче выловить, а с самкой случается так, что она зайдет в ловушку, выест весь корм – и как ни в чем не бывало выходит", - добавляет Владимир Ткач.

В 2016 году 15 зубров провалились под лед на пруду возле с. Трибухи Литинского района Винницкой области. Правоохранители нашли неподалеку остатки еще двух животных. Основная версия гибели зубров - браконьерство.