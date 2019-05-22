Ночью в Полтаве горели три магазина - фото, видео

Фото: Олег Марченко

В ночь на 22 мая на остановке "Гетмана Сагайдачного" (бывшая ост. "Фурманова") в Полтаве горели три магазина, которые находились под одной крышей. "Салтовский мясокомбинат" огонь уничтожил, еще два постраждали.

Об этом журналисту Gazeta.ua рассказали в пресс-службе ГУ ДСНС.

"В 2:49 нам сообщили про пожар "Салтовский" находился под одной крышей с кофейней и магазином "Гурман", такой себе торговый павильон, поэтому огонь быстро перекинулся на них. Когда пожарные прибыли на место, объект находился под напряжением — 380 В. ДСНС-ники не смогли сразу приступить к тушению, поскольку вода — хороший проводник тока. Вызвали электриков, которые отключили электроснабжение. Температура и пламя были настолько высоки, что повредили вывеску магазина "Вацак" в доме напротив. Расстояние между ним и "Салтовским" примерно 6 метров", — прокомментировала пресс-офицер ДСНС Светлана Рыбалко.

Сейчас следствие устанавливает, действительно ли именно в "Салтовском" началось возгорание.

Огонь удалось локализировать в 3:50, а в 4:00 — полностью потушить. Пожар гасили 19 пожарных.

Травмированных и погибших нет.

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Свидетели пожара указывают, что слышали звуки, похожи на выстрелы.

"Мы гуляли ночью неподалеку. Услышали, как будто кто-то стрелял. Но это такие звуки издавал электрический провод у магазина. Похоже на замыкание", — рассказал полтавчанин Олег Марченко, свидетель пожара.

На территории бывшей воинской части в Одессе произошел пожар. Часть расположена в Киевском районе города, сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.