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вторник, 21 мая 2019 16:25

Правоохранители просят помочь коллеге, у которого сгорел дом

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Правоохранители просят помочь коллеге, у которого сгорел дом
Собирают деньги на восстановление дома патрульного с Ровенщины. Фото: Facebook.

Правоохранители Ровненщины призывают помочь своему коллеге, патрульному Максиму Загороднему.

Вечером 18 мая в дом патрульного в городе Здолбунов Ровенской области попала молния.

"Попала прямо в комнату, где были жена и годовалый ребенок. В 2 метрах от колыбели, - рассказывает пресс-секретарь патрульной полиции Ровенской области Оксана Юрченко-Погореляк. - Дом выгорел полностью за 45 минут. Сгорела даже форма патрульного.

Спасателей вызвали сразу же, как начался пожар. Они задержались в дороге. Сразу же перед железнодорожными путями, которые были перекрыты. Пропускали поезд. Поэтому, когда приехали, спасать уже нечего было.

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К счастью, никто из семьи Максима Загороднего не пострадал. В доме проживало 7 человек.

Патрульного и его семью приютили соседи. Максим, несмотря на несчастье, продолжает выполнять свои обязанности. Сейчас он на службе".

Коллеги и знакомые семьи начали сбор денег, чтобы помочь восстановить дом.

Средства можно перечислить на карту Приватбанка 5168 7573 1179 0424 (Приходько Нина Михайловна).

7-летний житель села Рассошенцы Полтавской области Артем Могила находится на лечении в клинике Вероны, Италия. Ребенку должны были провести сделать ТКМ (трансплантация костного мозга), но его состояние резко ухудшилось.

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21
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