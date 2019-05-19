Пожар в бывшей военной части попал на видео

В Одессе загорелись здания. Фото: "Думская"

На территории бывшей воинской части в Одессе произошел пожар.

Часть расположена в Киевском районе города, сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

В воскресенье около 6.00 в службу спасения "101" поступила информация о пожаре на территории бывшей воинской части в районе Люстдорфской дороги.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

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По предварительным данным, площадь пожара превысила 500 квадратных метров.

В Одессе утром 21 апреля произошел смертельный пожар в ресторане на набережной. В здании обнаружили женщину без сознания. Пострадавшая отравилась продуктами горения, спасти ее не удалось.