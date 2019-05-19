 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 2854
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6300
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 63410
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1089
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1458
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2304
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 792
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 387
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6463
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7974
Фото
Все фото
5
14
3
4
5
Инспектора ГФС поймали на взятке
Инспектора ГФС поймали на взятке
Заняла все полосы движения: в Днепре произошла смертельная авария
Заняла все полосы движения: в Днепре произошла смертельная авария
СБУ задержала инспектора таможни
СБУ задержала инспектора таможни
Маршрутка попала в аварию - есть пострадавшие
Маршрутка попала в аварию - есть пострадавшие
Фермеру сожгли третью машину
Фермеру сожгли третью машину
Видео
Все видео
Пожар в бывшей военной части попал на видео
Пожар в бывшей военной части попал на видео
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
Затопило 300 домов
Затопило 300 домов
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 432
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 747
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1800
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9648
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1350
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
19 мая 2019
Просмотров: 234
Як чорний хліб
Подруга живе у кримській Алушті. Тримає міні-готель, приймає туристів. До окупації літню відпустку я зазвичай проводила в неї. А взимку-весною вона ...
воскресенье, 19 мая 2019 12:47

Пожар в бывшей военной части попал на видео

  Комментировать
Пожар в бывшей военной части попал на видео
В Одессе загорелись здания. Фото: "Думская"

На территории бывшей воинской части в Одессе произошел пожар.

Часть расположена в Киевском районе города, сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

В воскресенье около 6.00 в службу спасения "101" поступила информация о пожаре на территории бывшей воинской части в районе Люстдорфской дороги.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасатели тушат масштабный лесной пожар

По предварительным данным, площадь пожара превысила 500 квадратных метров.

В Одессе утром 21 апреля произошел смертельный пожар в ресторане на набережной. В здании обнаружили женщину без сознания. Пострадавшая отравилась продуктами горения, спасти ее не удалось.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Спасатели тушат масштабный лесной пожар
Спасатели тушат масштабный лесной пожар Просмотров: 1071
В ресторане произошел смертельный пожар
В ресторане произошел смертельный пожар Просмотров: 378
Сейчас вы читаете новость «Пожар в бывшей военной части попал на видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

День в истории: чем запомнилось 19 мая

Королеву посадили в тюрьму

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 415302
Утвердили новое украинское правописание
Утвердили новое украинское правописание
 Просмотров: 16722
Теперь модель plus-size: располневшая Тайра Бэнкс снялась топлес для глянца
Теперь модель plus-size: располневшая Тайра Бэнкс снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 13934
Стало известно, кто из президентов приедет на инаугурацию Зеленского
Стало известно, кто из президентов приедет на инаугурацию Зеленского Просмотров: 7992
Еле прикрывали грудь: чем звёзды удивили на третий день Каннского фестиваля
Еле прикрывали грудь: чем звёзды удивили на третий день Каннского фестиваля
11
 Просмотров: 7227
Происшествия
Инспектора ГФС поймали на взятке
Инспектора ГФС поймали на взятке
5
 Просмотров: 333
В Харькове взорвалась граната: есть погибшие
В Харькове взорвалась граната: есть погибшие Просмотров: 261
Кто подорвал гранату: появились новые детали смертельного взрыва в банке
Кто подорвал гранату: появились новые детали смертельного взрыва в банке 1 Просмотров: 675
В Одессе "заминировали" десять отелей
В Одессе "заминировали" десять отелей Просмотров: 369
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
 Просмотров: 1215
Больше всего комментируют
10
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому
5
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
4
Россияне пожаловались на украинский язык в ООН
3
Климкин подал в отставку и собирается в Раду
3
Кому благоволят жители оккупированных территорий: результаты опроса
Голосов: 574
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua