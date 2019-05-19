Пожар в бывшей военной части попал на видео

На территории бывшей воинской части в Одессе произошел пожар.
Часть расположена в Киевском районе города, сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.
В воскресенье около 6.00 в службу спасения "101" поступила информация о пожаре на территории бывшей воинской части в районе Люстдорфской дороги.
О пострадавших на данный момент не сообщается.
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По предварительным данным, площадь пожара превысила 500 квадратных метров.
В Одессе утром 21 апреля произошел смертельный пожар в ресторане на набережной. В здании обнаружили женщину без сознания. Пострадавшая отравилась продуктами горения, спасти ее не удалось.
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