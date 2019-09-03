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вторник, 03 сентября 2019 13:52

Нетрезвая жена-предательница и голодный ребенок - бывший боец потерял семью после возвращения

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Нетрезвая жена-предательница и голодный ребенок - бывший боец потерял семью после возвращения
Муж нашел нетрезвую жену. Фото:bigpicture.ru

Жительница Ватажково Полтавского район Елена Жолобова, пока муж Александр находился в АТО, изменяла ему, постоянно выпивала и не смотрела за ребенком. Из-за этого мужчина хочет лишить ее родительских прав.

Журналист Gazeta.ua пообщался с бывшим атовцем о его семье.

Александр Жолобов с лета 2018 по лето 2019 находился в Авдеевке. Домой вернулся в июне. Службу покинул через соседку, которая рассказала о том, что происходит в его отсутствие.

"Жена начала изменять. Насколько знаю, он наркоман, а у нее нашли цирроз печени. Моя 7-летняя Настя жила все время с ними. Она голодала, спала на полу, на самом матрасе. Хорошо, хоть не били. Но и это был вопрос времени ", - рассказал мужчина.

По словам Александра, в начале года сожитель жены напал на Елену и подрезал ее. И попала в больницу, где ей диагностировали цирроз печени. Но болезнь не остановила женщину, которая до сих пор пьет.

По возвращении муж подал на развод, переехал в Полтаву и забрал с собой дочь.

Однако мать не отдала ни вещей, ни документов ребенка. Александр пока добивается того, чтобы Анастасия законно проживал с ним.

Для этого, Александр пытается забрать все документы ребенка из дома. Обращался пока только в сельсовет. Однако отказывают помогать.

Александр считает, что это из-за слухов - о сожителя Елены говорят, что имеет справку о наличии психиатрических расстройств.

"Мы ничем не можем помочь, это противозаконно. Посоветовали обратиться в суд, на этом все ", - прокомментировал председатель Заворсклянськой ОТГ Вячеслав Сологор.

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Виктор Малый, задержанный после вооруженного нападения на охранника полтавского кафе "Ботаник", оказался бывшим врачом-ревматологом, любителем собак и драк.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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