Нетрезвая жена-предательница и голодный ребенок - бывший боец потерял семью после возвращения

Муж нашел нетрезвую жену. Фото:bigpicture.ru

Жительница Ватажково Полтавского район Елена Жолобова, пока муж Александр находился в АТО, изменяла ему, постоянно выпивала и не смотрела за ребенком. Из-за этого мужчина хочет лишить ее родительских прав.

Журналист Gazeta.ua пообщался с бывшим атовцем о его семье.

Александр Жолобов с лета 2018 по лето 2019 находился в Авдеевке. Домой вернулся в июне. Службу покинул через соседку, которая рассказала о том, что происходит в его отсутствие.

"Жена начала изменять. Насколько знаю, он наркоман, а у нее нашли цирроз печени. Моя 7-летняя Настя жила все время с ними. Она голодала, спала на полу, на самом матрасе. Хорошо, хоть не били. Но и это был вопрос времени ", - рассказал мужчина.

По словам Александра, в начале года сожитель жены напал на Елену и подрезал ее. И попала в больницу, где ей диагностировали цирроз печени. Но болезнь не остановила женщину, которая до сих пор пьет.

По возвращении муж подал на развод, переехал в Полтаву и забрал с собой дочь.

Однако мать не отдала ни вещей, ни документов ребенка. Александр пока добивается того, чтобы Анастасия законно проживал с ним.

Для этого, Александр пытается забрать все документы ребенка из дома. Обращался пока только в сельсовет. Однако отказывают помогать.

Александр считает, что это из-за слухов - о сожителя Елены говорят, что имеет справку о наличии психиатрических расстройств.

"Мы ничем не можем помочь, это противозаконно. Посоветовали обратиться в суд, на этом все ", - прокомментировал председатель Заворсклянськой ОТГ Вячеслав Сологор.

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