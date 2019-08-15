Мужчина скончался по дороге домой - сбила неизвестная машина, подробности

В селе под Полтавой нашли тело мужчины, которого сбила неизвестная машина. Фото: pl.npu.gov.ua

14 августа около 6 утра в селе Копылы Полтавского района обнаружили тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями. По данным судебно-медицинской экспертизы, его мог сбить неизвестный автомобиль.

Корреспондент Gazeta.ua узнал подробности происшествия.

Односельчанин погибшего, который просит не называть его имя, рассказал, что мужчина жил в селе Терешки. Погибший - Сергей Шляховой. Ему в июне исполнилось 40 лет.

Сергей нигде не работал, потому что имел инвалидность. Соседи говорят, его нередко видели в самих Терешках и соседних Копылах поздно ночью или рано утром. Куда он мог ходить в такую ​​пору, никто не знает. Люди не исключают, что в ту роковую ночь он мог быть пьян.

Тело нашли неподалеку путей на обочине дороги в селе Копылы.

"По ту сторону путей начинаются Терешки. Ему надо было перейти через пути, немного улица вниз - и там в переулке он живет. Немного не дошел до дома. Кто-то сказал его сестре, что слышали, как он кричал на дороге. Возможно, его сбили в другом месте ", - сообщил наш собеседник.

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У Сергея остались сестра и мать. Похороны состоятся завтра, 16 августа.

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