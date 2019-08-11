Грузовик протаранил "скорую" на перекрестке

В Днепре произошла авария с участием грузовика и автомобиля "скорой". Фото: Нацполиция

В Днепре на перекрестке столкнулись грузовик и автомобиль "скорой", пострадали 5 человек.

Авария произошла в субботу, 10 августа, около 18:50 на регулируемом перекрестке улиц Байкальского и Академика Образцова. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

Как отмечается, 28-летний водитель грузовика Mercedes-Benz, который ехал на зеленый свет светофора, врезался в карету "скорой". Автомобиль медиков на момент аварии пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и включенной сигнализацией.

Пострадали пять человек, которые ехали в "скорой", их доставили в городскую больницу.

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