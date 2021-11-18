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Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
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воскресенье, 21 ноября 2021 23:10

Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
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Фото Героев Небесной Сотни на Мемориале во Львове
Фото: Валерий Шмаков
Во Львове отмечают День Достоинства и Свободы
Во Львове отмечают День Достоинства и Свободы
Во Львове отмечают День Достоинства и Свободы
Во Львове отмечают День Достоинства и Свободы

21 ноября в День достоинства и свободы и восьмую годовщину начала Евромайдана львовяне пришли на Мемориале памяти Героев Небесной Сотни.

Люди кладут цветы, зажигают лампадки и шепотом читают молитву. Некоторые приходят целыми семьями.

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Сегодня при участии представителей местных властей на Мемориале торжественно подняли национальный флаг. Затем состоялась общая молитва за Героев Небесной Сотни.

Также ко Дню достоинства и свободы на площади Рынок представили фотовыставку "Евромайдан во Львове. Начало". Фотографии изображают мирные акции протеста, которые проходили в ноябре – декабре 2013 года.

В свою очередь, Музей Достоинства во Львове подготовил видеоролик "Сохраним память вместе", чтобы украинцы не забывали о подвиге каждого, кто отстоял их в революциях в 2004 и 2013 годах.

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День достоинства и свободы отмечают в Украине 21 ноября в честь начала этого дня оранжевой революции 2004-го и Революции достоинства 2013 года.

С праздником украинцев поздравил президент Владимир Зеленский и ряд западных посольств.

В пятницу, 19 ноября, на аллее Героев Небесной сотни состоялся субботник.

Госбюро расследований завершило расследование преступлений Виктора Януковича и девяти чиновников во время акций протеста на Майдане 2014 года. Расследование длилось восемь лет, за это время собрали более 1,5 тыс. томов доказательств.

Из-за действий организованной преступной группы 76 граждан погибли, более 800 получили телесные повреждения.

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ноября

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