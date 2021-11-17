Дела Майдана: потерпевшие могут рассчитывать на компенсации

Расследование дел Майдана длилось 8 лет. За это время следователи собрали более 1,5 тысячи томов доказательств. Фото: Reuters

Приговоры президенту-беглецу Виктору Януковичу и его окружению по "материнскому" делу о расстрелах на Майдане очень важны для украинской правоохранительной системы и потерпевших.

Последние могут рассчитывать на компенсации, несмотря на то, что фигуранты скрываются за границей. Об этом на брифинге сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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"Мы даем возможность потерпевшим дождаться защиты их прав, в том числе из-за имущественных компенсаций", - отметила Венедиктова.

Возместить ущерб можно будет за счет арестованного имущества обвиняемых на миллиарды гривен, добавил руководитель департамента Офиса генпрокурора по делам Майдана Алексей Донской.

Госбюро расследований и Офис генпрокурора завершили 17 ноября расследование по преступлениям президента-беглеца Виктора Януковича и других девяти высокопоставленных чиновников во время акций протеста на Майдане 2014 года. Расследование длилось 8 лет, за это время собрали из более 1,5 тысяч томов доказательств.