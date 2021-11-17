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среда, 17 ноября 2021 14:19

1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников

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1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников
Президенту-беглецу Виктору Януковичу сообщили подозрение как руководителю организованной преступной группы. В состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВСУ. Фото: facebook.com/v.yanukovych.gov

Госбюро расследований завершило расследование по преступлениям президента-беглеца Виктора Януковича и других девяти высокопоставленных чиновников во время акций протеста на Майдане в 2014 году

Расследование продолжалось 8 лет, за это время собрали более 1,5 тысячи томов доказательств, сообщили в ГБР.

"В состав преступной группы чиновников входили министр обороны, глава Службы безопасности Украины и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра, министр внутренних дел и его заместитель, начальник главного управления – командующий внутренними войсками МВД, временно исполняющий обязанности начальника милиции Киева, начальник милиции общественной безопасности в Киеве и командир "Беркута", - говорится в сообщении.

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Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года.

Из-за действий этой организованной преступной группы погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

В рамках уголовного производства расследовано 1019 эпизодов преступных действий.

Стороны защиты сообщили о завершении и предоставили доступ к материалам досудебного расследования.

После ознакомления защитников с материалами дела, обвинительный акт направят в суд для урегулирования вопроса о рассмотрении дела заочно, поскольку экс-должностные лица с 2014 года скрываются от органов следствия и суда.

5 ноября 2021 года сбежавшему президенту Виктору Януковичу сообщили новое подозрение - как руководителю организованной преступной группы. В состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВСУ.

Кроме того, Януковичу сообщили о подозрении в организации террористического акта в отношении демонстрантов 18 февраля 2014 года.

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