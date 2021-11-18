Презентуют проект об истории Майданов

В Музее Майдана по ул. Крещатик, 18/2 пройдет презентация истории украинских Майданов в проекте "10 дней независимости Украины".

Она состоится 20 ноября в 15:00, сообщает Центр исследований освободительного движения.

"Украина отпраздновала 30-ю годовщину провозглашения независимости. Но началась ли независимость 24 августа 1991 года? Команда проекта глубоко осмыслила события, которые вели нас к свободе в течение столетия", - говорится в сообщении.

Проект представит автор Владимир Вятрович, режиссер Яков Любчич, продюсер Михаил Смуток и научный консультант Владимир Бирчак.

После просмотра сериала пройдет дискуссия с авторами исторического сериала.

Посетители должны иметь Covid-сертификат. Вход свободный. Для участия необходимо зарегистрироваться.

24 августа 2021 года стартовал документальный видеопроект "10 днів незалежності". Его авторы выбрали 10 важных дат, связанных с созданием государства.

"Для когда-то порабощенного народа День Независимости страны - главный государственный праздник. Для большинства украинцев таковым является 24 августа. Хотя это не первый и не единственный в нашей истории день, который может претендовать на это почетное название", - написал в Facebook автор проекта историк Владимир Вятрович.

Проект расскажет о днях, за которыми стоит целая эпоха борьбы за свободу. Первую серию посвятили Четвертому универсалу УЦР.