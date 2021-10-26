"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства

Вышла последняя серия проекта "10 дней независимости Украины". Фото: ЦДВР

Вышла заключительная серия исторического проекта "10 днів незалежності України". Она посвящена Революции достоинства.

Переломным моментом Майдана стала ночь на 11 декабря 2013 года. Тогда киевлян разбудили церковные колокола. Они впервые за 800 лет били тревогу — как в 1240-м, когда войска монголов подступили к Киеву, сообщает Центр исследований освободительного движения.

Тогда произошла первая масштабная попытка силового разгона Евромайдана. Штурм длился около 5 ч. На утро митингующим удалось вытеснить силовиков за периметр Майдана.

"Начиналось все, как довольно веселое происшествие. Хотя причины, побудившие выйти на протест, были совсем неутешительными. 21 ноября 2013 года — в годовщину Оранжевой Революции — правительство Азарова отменило подписание ассоциации с Европейским Союзом. Очевидно, в пользу союза с Россией", – рассказал историк Владимир Вятрович.

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Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь считает, что эта революция имеет экономическую, антиколониальную и ценностную природу.

"Тогда на Майдане в 2013-2014 годы украинская независимость окропилась кровью людей, отдавших свою жизнь за свободу. И, к сожалению, евромайдановцы не стали последними жертвами в борьбе за украинскую свободу - она ​​переросла в открытую войну с Россией", - говорится в сообщении.

24 августа 2021 года стартовал документальный видеопроект "10 днів незалежності". Его авторы выбрали 10 важных дат, связанных с созданием государства. "Для когда-то порабощенного народа День Независимости страны - главный государственный праздник. Для большинства украинцев таковым является 24 августа. Хотя это не первый и не единственный в нашей истории день, который может претендовать на это почетное название", - написал в Facebook автор проекта историк Владимир Вятрович. Проект расскажет о днях, за которыми стоит целая эпоха борьбы за свободу. Первую серию посвятили Четвертому универсалу УЦР.