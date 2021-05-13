Сельские дома и источник - как в 1961-м выглядел район Львова

Фото: photo-lviv.in.ua

Опубликовали фото местности Замарстинов во Львове в 1961 году.

Их сделал фотограф Юлиан Дорош. В то время Замарстинов был мало застроен, сообщают "Фотографії старого Львова".

На фотографии попала церковь Святого Иосафата, сельские дома и источник. С тех пор район сильно изменился, в нем стало больше многоквартирных домов.

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Замарстинов расположен на севере города. В старину здесь проживали небогатые горожане.

Опубликовали фото верхней части львовского района Лычаков. Фотографии в сентябре 1961 года сделал фотограф Юлиан Дорош.