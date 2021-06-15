Как себя вели австрийцы в украинском селе во время Первой мировой войны - подборка фото

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Показали фото поселка Олесько Золочевского района Львовской области времен Первой мировой войны. На фотографии попали австрийские солдаты и архитектура города.

На фотографиях можно увидеть австрийских солдат и улицы села.

Як себе поводили австрійці в українському селі під час Першої світової - добірка фото

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