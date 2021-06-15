Как себя вели австрийцы в украинском селе во время Первой мировой войны - подборка фото

Опубликовали фото села Большой Полюхов Золочевского района Львовской области времен Первой мировой войны.
Военные действия проходили мимо села. Часть домов подожгли казаки российской армии, наступавшие, сообщают "Фотографії старого Львова".
На фотографиях можно увидеть австрийских солдат и улицы села.
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Фото нашли в Австрийском государственном архиве.
Показали фото поселка Олесько Золочевского района Львовской области времен Первой мировой войны. На фотографии попали австрийские солдаты и архитектура города.
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