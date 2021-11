Западные дипломаты поздравляют украинцев с Днем достоинства и свободы

Ряд западных посольств поздравляют украинцев с Днем достоинства и свободы.

Поздравления к восьмой годовщине начала Революции достоинства иностранные представительства публикуют на своих страницах в соцсетях, передает "Европейская правда".

"Сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы. Обе ценности являются основополагающими для каждого украинца, и за них стоит бороться. Великобритания разделяет эти ценности и гордится тем, что является другом и партнером Украины в развитии и защите свободной и демократической страны", - отметила в своем приветствии посол Британии Мелинда Симмонз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В День Достоинства президент вспомнил о несокрушимых моряках, Стусе и майданах

"Сегодня, в День достоинства и свободы, Украина отмечает исторические события – воплощение высоких стремлений украинцев к демократии и свободам, когда Евромайдан стал веховым моментом развития нации. ЕС признает европейские стремления Украины и чествует всех тех, кто боролся за них", - отмечает представительство Евросоюз в Украине.

🇪🇺 Today, the Day of Dignity and Freedom, 🇺🇦 marks historic events that expressed Ukrainians' high aspirations for democracy & freedoms, with Euromaidan becoming a key moment in nation-building. 🇪🇺 recognises Ukraine's European aspiration & honours all those who fought for it. pic.twitter.com/gwwdaCK8Ym

"Восемь лет назад обычные граждане вышли на киевский Майдан ради мечты видеть Украину частью объединенной, свободной и мирной Европы. США будут оставаться стойким партнером Украины на пути к евроатлантической интеграции и в её противостоянии тем, кто пытается нарушить волю украинского народа", - отметила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

8 years ago, ordinary citizens came to Kyiv's Maidan to realize the vision of 🇺🇦 that is part of a Europe whole, free, and at peace. 🇺🇸 will remain a steadfast partner as 🇺🇦 continues on its Euro-Atlantic path, and stands against those who try to subvert the will of the 🇺🇦people. pic.twitter.com/O1V2JhTtZC