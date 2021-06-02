Обвиняемый в убийствах на Майдане "беркутовец" пошел к боевикам

"Беркутовца" освободили в рамках обмена. Фото: "Радіо Свобода"

Бывший сотрудник подразделения "Беркут" Сергей Зинченко, которого обвиняют в расстрелах на Майдане и которого передали в рамках обмена пленными на оккупированную территорию, присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Он до сих пор находится в Донецке.

Об этом на заседании Святошинского районного суда города Киева сообщил прокурор Игорь Земсков, сообщает "РБК-Україна"

Трое беркутовцев Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский, обвиняемые в расстреле 48 активистов Майдана, были освобождены в рамках обмена в декабре 2019 года.

По данным прокуратуры, Зинченко поступил на службу в так называемый "первого армейский корпус ДНР". Эта информация подтверждается фото с его социальных сетей.

Согласно данным пограничников, Аброськин мог выехать в Россию. В связи с этим прокуратура просит суд разрешить заочный процесс, а также объединить в их дело и дело беркутовцев" Александра Маринченко и Сергея Тамтуры, которые после обмена вернулись в Киев.

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