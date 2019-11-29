Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"

Прокуратура будет ориентирована на общество, говорит Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский говорит, что происходит реальная реформа прокуратуры.

Об этом он заявил в пятницу на торжествах по случаю Дня работников прокуратуры.

"За эти годы слово "прокурор", к сожалению, приобрело в Украине негативного, почти нецензурного значения. В обычных людей слово "прокурор" ассоциируется не с верховенством права или законностью. А с дорогими автомобилями, виллами, яхтами и драгоценностями.

Стратегическая задача генерального прокурора и его команды - изменить это раз и навсегда. Уверен, что вам (прокурорам. - Gazeta.ua) это под силу. И этот процесс уже начали", - заявил президент.

По словам Зеленского, "впервые за время независимости происходит не имитация реформы, а реальные изменения, касающиеся всех уровней прокуратуры". Он вспомнил, что прокуроры прошли два этапа аттестации.

"Украина наконец получит справедливую, ориентированную на общество прокуратуру. Которая будет примером для всех других органов правопорядка", - сказал он.

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Также он вспомнил о делах Майдана.

"Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функции следствия, вы должны продолжать на должном уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве других органов.

Прежде всего это касается преступлений, совершенных на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Отдельно замечу, что 3 декабря первым вопросом повестки дня Верховной Рады будут очень важны изменения в закон о Государственном бюро расследований. Никто не позволит сливать дела Майдана", - заявил Зеленский.

Судья Печерского районного суда города Киева Светлана Волкова, которая отпустила из-под стражи фигуранта дела о расстреле 48 активистов Майдана командира "черной роты" спецподразделения "Беркут" Дмитрия Садовника, восстановилась в должности.