Скандальная судья Волкова восстановилась в должности

Волкова восстановилась и уже отправляет правосудие.

Судья Печерского районного суда города Киева Светлана Волкова, которая отпустила из-под стражи фигуранта дела о расстреле 48 активистов Майдана командира "черной роты" спецподразделения "Беркут" Дмитрия Садовника, восстановилась в должности.

Об этом сообщили в аппарате Печерского райсуда, пишет "РБК-Україна"

Волкова восстановилась по решению суда и уже отправляет правосудие. Согласно данным Единого реестра судебных решений, она выиграла суд 3 октября.

Кассационный административный суд Верховного суда полностью удовлетворил ее жалобу и признал незаконным решение Верховной Рады от 29 сентября 2016 о ее увольнении за нарушение присяги.

Суд решил, что нардепы не имели права рассматривать вопрос увольнения Волковой в ее отсутствие, пока она была на больничном.

При этом на данный момент судья является обвиняемой в вынесении заведомо незаконного решения об увольнении Садовника.

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В сентябре 2016-го народные депутаты уволили Светлану Волкову со второй попытки.