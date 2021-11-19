Соратника Януковича Клименко исключат из санкционного списка

Бывшего министра доходов и сборов режима Януковича Александра Клименко уберут из санкционного списка ЕС.
Об этом в пятницу сообщил журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
"ЕС намерен на следующей неделе исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из санкционного списка за растрату государственных средств.
Пока осталось только семь человек, в том числе Виктор Янукович, из списка 18 в 2014 году", - сообщил журналист.
В прошлом году санкции сняли с бывшего премьера Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Годом ранее из санкционного списка выбыл бывший глава Администрации президента Андрей Клюев.
Дополняется.
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