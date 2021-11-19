Соратника Януковича Клименко исключат из санкционного списка

Клименко находится в розыске. Фото: sfs.gov.ua

Бывшего министра доходов и сборов режима Януковича Александра Клименко уберут из санкционного списка ЕС.

Об этом в пятницу сообщил журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"ЕС намерен на следующей неделе исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из санкционного списка за растрату государственных средств.

Пока осталось только семь человек, в том числе Виктор Янукович, из списка 18 в 2014 году", - сообщил журналист.

В прошлом году санкции сняли с бывшего премьера Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Годом ранее из санкционного списка выбыл бывший глава Администрации президента Андрей Клюев.

Дополняется.