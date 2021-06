В ЕС отменили часть санкций против Януковичей

Суд Европейского Союза общей юрисдикции впервые аннулировал санкции ЕС против президента-беглеца Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом пишет "Європейська правда"

Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 о санкциях, наложенных на Януковичей. То есть решение суда касается санкций, которые уже утратили силу. Они заключались в замораживании активов.

"Совет ЕС не смогл продемонстрировать, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого дела", - объяснил суд.

Суд отметил: в случаях, когда в отношении лица в течение нескольких лет применяются ограничительные меры, в связи с продолжающимся расследованием Генеральной прокуратурой Украины, Совет ЕС обязан проверить, придерживалось ли право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки. Прежде чем Рада решит, продолжать ли эти меры в очередной раз.

"Большая победа для Януковича и его сына в суде ЕС сегодня, поскольку суд отменил замораживание активов, наложенное на них ЕС в 2019 году.

Однако они все еще находятся под санкциями, поскольку меры были продлены в марте 2021 года по новым причинам", - сообщил в среду в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

