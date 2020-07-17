Недовольные решением властей военные подняли восстание

Считали, что вдохновителем выступления был самостийник Николай Михновский, однако не сохранилось ни одного официального документа, который бы доказывал это Фото: memory.gov.ua

Вооруженное выступление солдат полка имени гетмана Павла Полуботка началось в ночь на 18 июля 1917 года в Киеве. Воины хотели провозгласить независимость Украины.

Одним из поводов к восстанию стал компромисс между Центральной Радой и Временным правительством России, известный как Второй универсал.

Движущую силу составили новобранцы, которые базировались в поселке Грушки в пригороде столицы. Они страдали от нехватки продовольствия, медикаментов, одежды. Тогда проходила украинизации армии и мужчины требовали признать их 2-м Украинским полком имени Павла Полуботка, но россияне хотели сразу отправить их на фронт.

На переговорах между представителями правительства и полуботковцами 17 июля не было достигнуто никакого компромисса. Тогда представители Центральной Рады заявили, что не нуждаются в поддержке полуботковцев, ведь ожидают прибытия с фронта 1,5 млн верных солдат. Добились принятия 1-м Украинским полком имени Богдана Хмельницкого специального постановления, которое провозгласило, что полк "не считает полуботковцев своими братьями, отказывает им в помощи и советует немедленно выполнить приказ - отправиться на фронт".

Тогда полуботковцы разработали план выступления, который предусматривал оповещения горожан, занятие всех важных военных и гражданских объектов Киева, в частности банка, казны, базаров, мостов, товарных станций. Также воины издали манифест в котором заявили, что не желают иметь свободы только на бумаге и приступают к установлению порядка в Украине, признают Центральную Раду, но выгоняют предателей и "кацапов" без ее ведома.

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Полуботковцы разошлись по городу, занимали учреждения, устанавливали караулы, некоторые из них совершали большие погромы. Повстанцы арестовали даже военного коменданта Киева, которого однако быстро освободили. Колонны с украинскими флагами двинулись к Дому Центральной Рады, мужчины выдвигали лозунги немедленного провозглашения независимости Украины, из-за чего подстрекателем выступления называли самостийника Николая Михновского.

Реакция политиков была мгновенной. Они созвали заседание правительства - Генерального Секретариата и Украинского генерального военного комитета, после чего добились смены караулов полуботковцев солдатами полка Богдана Хмельницкого. Тогда же было решено восстановить нарушенный порядок. Полуботковцев разоружали и арестовывали. Уже 20 июля, после столкновений в Грушках, они согласились сложить оружие.

Через сутки Центральная Рада признала 2-й Украинский казачий полк имени Павла Полуботка отдельной воинской частью. Большинство солдат почти сразу отправили на Румынский фронт, где в жестоких боях они понесли большие потери - от полка осталось 5 человек. На фронт был отправлен и Николай Михновский.

19 марта 1917 в Киеве прошла стотысячная демонстрация украинцев. Люди вышли с лозунгами "Автономию Украине", "Свободная Украина в свободной России", "Да здравствует свободная Украина с гетманом во главе". Участники митинга собрались на бульваре Тараса Шевченко и на Владимирской ул. у университета. Люди несли транспаранты, портреты Тараса Шевченко и сине-желтые флаги