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пятница, 19 ноября 2021 16:00

На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
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Сегодня на аллее Героев Небесной сотни прошла генеральная уборка
Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО
Десятки киевлян и представителей коммунальных служб сегодня утром убирали на аллее Героев Небесной сотни
Уборку провели перед Днем достоинства и свободы, который будем отмечать 21 ноября
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В пятницу, 19 ноября, в канун Дня Достоинства и Свободы, состоялся субботник на аллее Героев Небесной сотни.

Ее провели работники Музея Майдана и коммунальные службы КГГА.

Убирали аллею, народный мемориал героев, место будущего музея и территорию у деревянной часовни.

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Присоединиться к субботнику могли все желающие. Люди убирали листву, заметали, грузили мусор на тракторы.

День Достоинства и Свободы отмечается 21 ноября. В честь начала в этот день двух событий в новейшей украинской истории: Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013-го.

17 ноября Госбюро расследований завершило расследование преступлений Виктора Януковича и девяти чиновников во время акций протеста на Майдане 2014 года. Расследование длилось восемь лет, за это время собрали более 1,5 тыс. томов доказательств.

Из-за действий организованной преступной группы 76 граждан погибли, более 800 получили телесные повреждения.

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Дата
19
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