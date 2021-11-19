На аллее Героев Небесной сотни провели субботник

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

В пятницу, 19 ноября, в канун Дня Достоинства и Свободы, состоялся субботник на аллее Героев Небесной сотни.

Ее провели работники Музея Майдана и коммунальные службы КГГА.

Убирали аллею, народный мемориал героев, место будущего музея и территорию у деревянной часовни.

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Присоединиться к субботнику могли все желающие. Люди убирали листву, заметали, грузили мусор на тракторы.

День Достоинства и Свободы отмечается 21 ноября. В честь начала в этот день двух событий в новейшей украинской истории: Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013-го.

17 ноября Госбюро расследований завершило расследование преступлений Виктора Януковича и девяти чиновников во время акций протеста на Майдане 2014 года. Расследование длилось восемь лет, за это время собрали более 1,5 тыс. томов доказательств. Из-за действий организованной преступной группы 76 граждан погибли, более 800 получили телесные повреждения.