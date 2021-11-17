Во время расстрелов на Майдане Янукович 11 раз звонил Путину

Подозреваемые по уголовному делу о расстрелах митингующих скрываются в России. Фото: Getty Images

Лишенный звания президента Украины Виктор Янукович 11 раз звонил по телефону президенту РФ Владимиру Путину в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя департамента по делам Майдана Офиса генерального прокурора Денис Иванов.

Тогда ряд чиновников и Янукович специальной правительственной связью соединялись с руководством РФ.

Янукович сделал 11 соединений с Путиным, министр внутренних дел Виталий Захарченко с министром МВД РФ Владимиром Колокольцевым – 12, а глава СБУ Владимир Якименко – три с руководителем ФСБ Александром Бортниковым, сообщает "Укрінформ"

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Поскольку они общались спецсвязью, следствию не удалось узнать содержание разговоров.

Все подозреваемые по уголовному делу о расстрелах митингующих скрываются в России, которая отказывается предоставлять какую-либо информацию о них и экстрадировать в Украину.

17 ноября Госбюро расследований завершило расследование преступлений Януковича и девяти чиновников во время акций протеста на Майдане 2014 года. Расследование длилось восемь лет, за это время собрали более 1,5 тыс. томов доказательств. Из-за действий организованной преступной группы 76 граждан погибли, более 800 получили телесные повреждения.