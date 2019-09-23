Фельдшер рассказал, как изменилась медицина за 30 лет

Константин Мельник 30 лет проработал фельдшером в Чорноглазивькому ФАПе на Полтавщине. Фото: Светлана БОНДАРЕВА

За 30 лет медицина начала кардинально меняться лишь в последние годы, с новой медреформой.

Об этом Gazeta.ua рассказал Константин Мельник, 30 лет проработал фельдшером в селе Чорноглазовка Полтавского района.

"Сначала я был критиком этой реформы, а сейчас понял, что она не лишена рационального зерна. Мы привыкли, что каждый год понемногу добавляли зарплату, выделяли на оборудование или столик какой-то. А сейчас произошли кардинальные изменения. Прежде всего в управлении. Все разделено на первичную медицину, вторичную, третичную.Это очень пугало. Молодежь массово начала бежать за границу, потому что престиж медика в Украине терялся. Поддерживаю то, что человек должен сам думать о своем здоровье, ценить его. Профессиональное оказание помощи - это тоже услуги, а за них надо платить. Если ты захочешь иметь медицинское обслуживание, то будь добр раскошелиться. Конечно, наши люди не настолько богаты. Можно сказать, бедные ", - сказал Константин Анатольевич.

Рассказал, что в начале своей работы имел зарплату 110-120 руб. В то время буханка хлеба стоила 16 коп., а ! кг колбасы - 3 руб. Затем начались инфляционные процессы в 1990-е, однако хватало. Трудно жилось медику во времена Кучмы (Леонид Кучма, экс-президент Украины. - Газета), так как он строил жилье себе и все деньги шли на стройматериалы. При Викторе Ющенко (третий президент Украины. - Газета) говорит, что медикам добавили зарплату где-то в полтора раза, стало легче.

"Было нормально даже во времена Януковича. Затем снова наступили голодные годы, получал 3,5 тысячи гривен в месяц. Подняли зарплату в полтора-два раза в начале весны этого года", - отметил Константин Мельник.

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Пояснил, что размер зарплаты фельдшера, как и других работников медицины в селах, зависит от количества деклараций, которые люди подписали с семейным врачом.

Среди преимуществ реформы отмечает также уменьшение количества бумажного документооборота.

"Когда начинал работать, ежемесячно приходилось возить полмешка отчетов в Полтаву. Каждому специалисту от руки дублировал все. Иногда часа три в день тратил на бумаги", - добавил фельдшер.

Обслуживает Константин Мельник села Носовка, Макарцовка, Трирогово, Долина, Черноглазовка, Бершацкое и Глуховое. В них живут почти 700 человек. Территория обслуживания - 15 км. В обязанности фельдшера входит прием населения, вызовы на дом, патронажная работа с детьми до года, ведение беременных, культурно-просветительская работа и тому подобное.