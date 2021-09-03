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пятница, 03 сентября 2021 11:08

Кравчук согласился отдать россиянам флот в Крыму

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Кравчук согласился отдать россиянам флот в Крыму
Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Фото из архива Кравчука.

28 лет назад президент Украины Леонид Кравчук подписал протокол, по которому согласился передать Российской Федерации Черноморский флот в Крыму.

Протокол подписал в пригороде Ялты Массандре 3 сентября 1993 года.

В 1992-м началось формирование Вооруженных Сил Украины. Черноморский флот должен был принести присягу на верность народу Украины.

В апреле в Одессе президенты Украины и РФ подписали соглашение о моратории на односторонние действия и рабочих групп для подготовки российско-украинского договора по флоту. А в августе Леонид Кравчук и Борис Ельцин подписали Ялтинское соглашение, по которому Черноморский флот подлежит распределению между сторонами, создание на его базе ВМС Украины и ВМФ РФ.

В июне было Московское соглашение: стороны договорились ускорить распределение флота по формуле 50/50.

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3 сентября в Массандровском дворце президенты поставили задачу главам правительств и уединились для беседы с глазу на глаз.

Премьер-министр Леонид Кучма предложил такой порядок рассмотрения вопросов: сначала проблема создания объединенного командования ЧФ, потом ядерное разоружение, в конце - долги Украины за газ. Виктор Черномырдин - сначала рассмотреть вопрос долгов за газ, а проблемы ЧФ - в конце.

"Такой порядок рассмотрения вопросов для Украины оказался неприемлемым, потому что убедительной позиции у украинского руководства по оплате долгов за газ не было. Как и денег. Поэтому все дальнейшее выглядело как ультиматум. "Разорвав на куски" украинскую сторону за газовые долги, о которых большинство делегации ничего не знали, у россиян "как бы случайно" возникает идея рассчитаться за газовые долги флотом", - цитирует участника переговоров, бывшего командующего ВМС Украины Владимира Бескоровайного Вікіпедія.

При рассмотрении флотского вопроса Константин Морозов заявил, что весь ЧФ должен принадлежать Украине. После этого российский министр обороны Грачев заявил, чтобы Украина передала РФ свою часть флота за газовые долги.

За 1,5 ч. президенты выступили с заявлениями, из которых стало ясно, что подписан протокол, в котором Кравчук согласился в счет долгов за газ отдать России весь флот и инфраструктуру.

Потом Кравчук сказал, что Украина "может рассмотреть" вопрос о продаже своей части флота России, а никаких обязывающих решений по разделу флота и продажи России украинской части ЧФ не принято.

Острая реакция

Личный состав сторожевых кораблей "Гетман Сагайдачный", СКР-112 обратились к президенту, председателю Верховной Рады и осудили идею с покупкой флота и дальнейшее пребывание кораблей иностранного государства на территории Украины.

Военнослужащие узла связи штаба ВМС Украины призвали обратиться в Международный суд с иском против России за обман в расчетах при разделе флота бывшего СССР.

Морские пехотинцы заявили, что экономические просчеты государственных деятелей нельзя компенсировать продажей украинской земли и уступками, противоречащими государственным интересам. Похожее обращение приняли и в других частях ВМС.

Министр Морозов занял позицию: никакой продажи не будет, а после разделения флота все неукраинские корабли должны быть выведены с территориальных вод Украины. Ему пришлось уйти в отставку из-за принципиальных разногласий с руководством государства.

"Мы выразили готовность продать свою часть Черноморского флота. Также Украина брала на себя обязательства вывезти в Россию все ядерные боеголовки. Действительно, в определенной плоскости Москва "дожала" нас, пользуясь сложным экономическим положением и тотальной зависимостью от готовности России поставлять новые энергоносители в долг", - сказал министр иностранных дел Анатолий Зленко.

15 апреля 1994 года все предыдущие межгосударственные договоренности по флоту заменили соглашением, по которому ВМС Украины и флот РФ решили базировать раздельно. Украине отошло 15-20% кораблей и судов Черноморского флота.

21 апреля 2010-го тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые Харьковские соглашения, которыми продлили срок пребывания Черноморского флота России в Крыму с 2017-го до 2042 года с автоматической пролонгацией на пять лет.

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Дата
03
сентября

Кравчук согласился отдать россиянам флот в Крыму

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