Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет

21 апреля 2010 года тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые "харьковские соглашения", которыми продлили срок пребывания Черноморского флота России в Крыму с 2017 до 2042 года с автоматической прологнациею на 5 лет.

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Это сделали в обмен на газовые скидки. Украина должна платить на $100 меньше при цене от $333 за 1 тыс. куб. м газа. Или на 30% дешевле, если цена была ниже $333. При этом саму скидку оформляли как долг Украины, который гасится до 2042 года начислением арендной платы за пребывание ЧФ в Крыму.

27 апреля 2010-го Верховная Рада должна была ратифицировать соглашение. В этот день в зале заседаний совершили настоящий погром, чтобы не допустить голосования. Сначала оппозиция залила системы для голосования клеем и накрыла флагами Украины. Когда в зал вошел спикер Владимир Литвин, полетели десятки яиц. Охранникам пришлось прятать его под зонтиком, но одно яйцо таки попало ему в лицо. Затем оппозиционные нардепы должны были применить дымовые шашки. Однако сделал это только Андрей Парубий. В зале началась драка. Параллельно драка была и под стенами парламента: оппозиционные активисты сцепились с силовиками.

В результате без обсуждения парламент 236 голосами ратифицировал "харьковские соглашения". Среди нардепов, которые поддержали были Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Василий Хмельницкий, соратник Игоря Коломойского Игорь Палица. В перечне есть нынешний заместитель председателя КС Сергей Головатый и сестра одного из лидеров ОПЗЖ Сергея Левочкина Юлия, тогда носила фамилию Носова, нынешний руководитель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий.

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Именно после этих договоренностей РФ начала наращивать свое военное присутствие на полуострове, что впоследствии вылилось в его оккупацию в 2014 году. После нее Россия заявила, что соглашение о базировании Черноморского флота с Украины потеряла силу. Киев взамен обжалует решение в международных судах.

Также в марте 2021-го Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить все обстоятельства ратификации нардепами вышеупомянутых условий. Им могут объявить подозрение в измене Украине.

На политическом уровне Харьковские соглашения были предательством. Но привлечь депутатов к ответственности за голосование за них невозможно. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал народный депутат от "Голоса", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Говорит, что 80-я статья Конституции освобождает депутатов от юридической ответственности за голосование в Верховной Раде. К тому же есть устоявшаяся практика Страсбургского суда и решение Европейского суда по правам человека. Где отвергается идея ответственности, в первую очередь уголовной, за политические решения.