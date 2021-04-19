 
Ексклюзивы
1/5
В процедуре вакцинации от коронавируса задействованы коррупционные схемы: правозащитница
В процедуре вакцинации от коронавируса задействованы коррупционные схемы: правозащитница
Просмотров: 648
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 180
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 324
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2205
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12825
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 936
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 477
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1161
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 621
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
8
4
8
4
3
Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет
Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет
&quot;Слуга народа&quot; поехал к Лукашенко, полномочия которого Украина не признала
"Слуга народа" поехал к Лукашенко, полномочия которого Украина не признала
Журналисты показали, как проходила скандальная вечеринка Тищенко
Журналисты показали, как проходила скандальная вечеринка Тищенко
&quot;Слуга народа&quot; Тищенко устроил жене вечеринку во время локдауна
"Слуга народа" Тищенко устроил жене вечеринку во время локдауна
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
Видео
Все видео
Проверять информацию и не паниковать - Зеленский обратился к украинцам
Проверять информацию и не паниковать - Зеленский обратился к украинцам
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
Президент ПАСЕ, который прервал выступление украинского депутата, собрался помогать РФ с "выборами" в оккупированном Крыму
Президент ПАСЕ, который прервал выступление украинского депутата, собрался помогать РФ с "выборами" в оккупированном Крыму
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
Интервью
1/5
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 324
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 666
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12825
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 396
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 936
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 396
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
среда, 21 апреля 2021 10:05

Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет
8

  Комментировать

21 апреля 2010 года тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые "харьковские соглашения", которыми продлили срок пребывания Черноморского флота России в Крыму с 2017 до 2042 года с автоматической прологнациею на 5 лет.

Янукович и Медведев заключили Харьковские соглашения
Фото: UNIAN
Янукович и Медведев заключили Харьковские соглашения
В день ратификации соглашений в парламенте произошла драка
В день ратификации соглашений в парламенте произошла драка
Против "Харьковских соглашений" протестовали оппозиционные силы под стенами Верховной Рады

Это сделали в обмен на газовые скидки. Украина должна платить на $100 меньше при цене от $333 за 1 тыс. куб. м газа. Или на 30% дешевле, если цена была ниже $333. При этом саму скидку оформляли как долг Украины, который гасится до 2042 года начислением арендной платы за пребывание ЧФ в Крыму.

27 апреля 2010-го Верховная Рада должна была ратифицировать соглашение. В этот день в зале заседаний совершили настоящий погром, чтобы не допустить голосования. Сначала оппозиция залила системы для голосования клеем и накрыла флагами Украины. Когда в зал вошел спикер Владимир Литвин, полетели десятки яиц. Охранникам пришлось прятать его под зонтиком, но одно яйцо таки попало ему в лицо. Затем оппозиционные нардепы должны были применить дымовые шашки. Однако сделал это только Андрей Парубий. В зале началась драка. Параллельно драка была и под стенами парламента: оппозиционные активисты сцепились с силовиками.

В результате без обсуждения парламент 236 голосами ратифицировал "харьковские соглашения". Среди нардепов, которые поддержали были Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Василий Хмельницкий, соратник Игоря Коломойского Игорь Палица. В перечне есть нынешний заместитель председателя КС Сергей Головатый и сестра одного из лидеров ОПЗЖ Сергея Левочкина Юлия, тогда носила фамилию Носова, нынешний руководитель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда решалась судьба Харьковских соглашений - Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым

Именно после этих договоренностей РФ начала наращивать свое военное присутствие на полуострове, что впоследствии вылилось в его оккупацию в 2014 году. После нее Россия заявила, что соглашение о базировании Черноморского флота с Украины потеряла силу. Киев взамен обжалует решение в международных судах.

Также в марте 2021-го Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить все обстоятельства ратификации нардепами вышеупомянутых условий. Им могут объявить подозрение в измене Украине.

На политическом уровне Харьковские соглашения были предательством. Но привлечь депутатов к ответственности за голосование за них невозможно. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал народный депутат от "Голоса", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Говорит, что 80-я статья Конституции освобождает депутатов от юридической ответственности за голосование в Верховной Раде. К тому же есть устоявшаяся практика Страсбургского суда и решение Европейского суда по правам человека. Где отвергается идея ответственности, в первую очередь уголовной, за политические решения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
апреля

Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет

Самое читаемое
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
6
 Просмотров: 23517
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
11
 Просмотров: 6237
Актриса сфотографировалась голой с семилетним сыном и загремела за решетку
Актриса сфотографировалась голой с семилетним сыном и загремела за решетку Просмотров: 5940
Астрологиня назвала знаки, которые будет преследовать успех
Астрологиня назвала знаки, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 5697
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 4752
Политика
Появилась военная служба в особый период. Что предусматривает закон
Появилась военная служба в особый период. Что предусматривает закон Просмотров: 279
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского 2 Просмотров: 405
Кулеба прокомментировал заявление украинского посла о необходимости вернуть ядерный статус
Кулеба прокомментировал заявление украинского посла о необходимости вернуть ядерный статус Просмотров: 639
В Минске прокомментировали слухи об угрозе для Украины со стороны Беларуси
В Минске прокомментировали слухи об угрозе для Украины со стороны Беларуси Просмотров: 594
Проверять информацию и не паниковать - Зеленский обратился к украинцам
Проверять информацию и не паниковать - Зеленский обратился к украинцам
 Просмотров: 972
Больше всего комментируют
3
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
3
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
2
Неизвестные сожгли иномарку "сепаратиста" и оставили ему послание
1
Ракета врезалась в жилой дом
1
Собрать самые светлые головы и обеспечить условия на уровне западных - Зеленский дал задание правительству
Голосов: 6691
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть